Solbakken om Nusa: – Det må vi huske på

Søndag sprakk nyheten om at Antonio Nusa (18) er på vei til Brentford og blir lagkamerat med Kristoffer Vassbakk Ajer.

Landslagssjef Ståle Solbakken (55) har troen på kantspilleren i London-klubben.

– Nå får vi vente og se. Han har vært i en posisjon der han helt sikkert kunne velge mellom flere destinasjoner.

– Og da har Nusa, familien hans og agenten landet på at Brentford er det rette neste steget for ham, sier Solbakken om overgangen.

TV 2 erfarer at landslagsjuvelen reiser til Brentford i dag, og at klubbene er enige om en overgang.

Solbakken, som har tilbrakt mange år i dansk fotball, kjenner godt til Brentford og deres danske manager Thomas Frank.

– Jeg tror det er en god løsning. Jeg kjenner Thomas (Frank) godt. I Brentford har man også et stort skandinavisk miljø – med en rekke dansker – og en nordmann, poengterer Norge-sjefen.

Frank var Brøndby-trener mens Solbakken var FC København-manager.

SOLBAKKEN-VENN: Brentfords danske manager Thomas Frank. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

Kommer med advarsel

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver på X at planen til Brentford er tydelig:

Garantert spilletid, en nøkkel i klubbens framtidige strategi og å bli værende i Belgia fram til sommeren.

Denne sesongen har Langhus-gutten slitt med ryggen. 18-åringen har kun fullført 90 minutter for Deilas mannskap fire ganger.

– Vi må huske på at han ikke har spilt mange 90-minuttere. Han har kun fire 90-minuttere denne sesongen, og i helgen fikk han kun ti minutter, sier Solbakken, og legger til:

– Jeg tror det er en veldig god løsning at han spiller videre i Brugge denne sesongen under Ronny Deilas ledelse.

TRENES AV DEILA: Nusa blir værende i Ronny Deilas Club Brugge ut sesongen. Det mener Solbakken er fornuftig. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg er ikke bekymret

Skadeutfordringene til unggutten, som fikk sitt store gjennombrudd på landslaget i fjor høst, har gått utover årets sesong.

– Har han fysikken til å spille i Premier League?

– Jeg tror det kommer etter hvert – så det er jeg ikke bekymret over. Brentford er en klubb som jobber grundig og har en god plan for spillerne de henter, mener landslagssjefen.

Se Nusa briljere for landslaget

Med Nusa til Brentford er det nok en norsk stjerne i Premier League. Det sier noe om situasjonen i norsk fotball mener Solbakken, men 55-åringen er tydelig på én ting:

– Det viktigste er at de spiller, og ingen er jo garantert spilletid.

– Tror det er klarert på forhånd

Under Franks ledelse har Brentford blitt kjent for sin 5-3-2-formasjon – uten kantspillere. Men det bekymrer ikke Solbakken nevneverdig.

– De spiller en del 4-3-3, mot antatt svakere motstand. Med Nusas ankomst kan de også spille 3-4-3 eller 5-4-1, med Nusa på en av kantene og Toney i midten. Akkurat det tror jeg er godt gjennomtenkt fra både Brentford og Nusas side.

TILBAKE: Ivan Toney var utestengt for brudd på betting-reglene. Når er spydspissen tilbake. Foto: John Walton

– Jeg er ikke bekymret for at Nusa ikke får spille i den posisjonen der han er best. Til det så har han hatt for mange andre mulige valg og muligheter, så det tror jeg er klarert på forhånd, sier Solbakken.

Denne sesongen står 2005-modellen med sju målpoeng i alle turneringer – fire mål og tre assister – fordelt på alle turneringer.