Normann valgte å skrive under for Dinamo Moskva nylig. Han er utlånt dit fra Rostov for hele den pågående sesongen.

Overgangen er omstridt på grunn av Russlands invasjon av Ukraina. Solbakken frarådet Normann sterkt å velge Moskva-klubben, men midtbanespilleren trosset landslagssjefens syn.

Dermed gjorde Normann seg også uaktuell for landslagsuttaket.

– Det er et totalt uforståelig valg. Jeg synes det er tonedøvt av ham og eventuelt de rådgiverne som står bak, sa Solbakken.

– Jeg har egentlig stor sans for Mathias som person og fotballspiller, men dette er en skivebom som vanskelig kan være større.

– Får brekninger av å se den

Lukker ikke døren helt

NTB har tidligere forsøkt å komme i kontakt Normann uten å lykkes. Normanns far og rådgiver Sten Normann har ikke besvart NTBs henvendelser mandag.

Solbakken sa også at alle spillerne, uansett posisjon i laget, ville blitt utelatt om de gjorde som Normann, også Erling Braut Haaland.

Landslagssjefen lukker likevel ikke døren helt for et Normann-comeback for Norge.

– Det er ikke slik at vi er ute etter noen livstidsstraff for dette. Samtidig gir det ham (Normann) ikke noen ekstra poeng i framtiden, sa Solbakken.

Gent-spillerne Jens Petter Hauge og Andreas Hanche-Olsen støtter NFF i saken.

– Jeg synes landslaget håndterte det fint, sier Hauge til NRK.

Blander ikke politikk og fotball

Hanche-Olsen sier han at han ikke ville gjort det samme som Normann.

– Nei, det hadde ikke vært så veldig aktuelt for meg. Som Jens sier, ble det håndtert på en OK måte. Det var sikkert noe han var klar over da han tok det valget, sier han.

Normann står med ett mål på tolv A-lagskamper for Norge.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det, sa Normann selv til TV 2 da overgangen ble kjent.

Tabelleder Norge spiller mot Slovenia (b, 24. september) og Serbia (h, 27. september) i Uefas nasjonsliga.

