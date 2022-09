Solbakken om Normann: – Skulle ønske han hadde valgt noe annet

KONTROVERSIELT: Ståle Solbakken sier til TV 2 at valget til Mathias Normann om å gå til en ny, russisk klubb er et kontroversielt valg. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Mathias Normann forteller i et intervju med TV 2 at han velger å fortsette fotballkarrieren i Russland til tross for at landet har gått til krig mot Ukraina.

Normann forteller at han er forberedt på at valget vekker reaksjoner.

Etter at det internasjonale overgangsvinduet stengte fredag, reiste Normann til Russland.

Dersom alt går som det skal, signerer han for en annen russisk klubb – trolig Moskva-basert – i det som blir et utlån fra FC Rostov, som er klubben som eier ham.

—Det er et kontroversielt valg, det tror jeg alle forstår med tanke på situasjonen vi står oppe i. Men Mathias må selv forklare hvorfor han har valgt det, sier landslagstrener Ståle Solbakken til TV 2 om Normanns klubbvalg.

– Spørsmål om han kan tas ut

NFFs fotballpresident Lise Klaveness mener også at valget er kontroversielt.

– Valget til Normann er veldig kontroversielt i den tiden vi er i. Ingen tvil om det. Hele norsk og europeisk fotball er enig om å sette felles press på Russland som krigførende part og alle russiske lag er utestengt fra internasjonale konkurranser, sier hun til TV 2.

– Hvis han velger å signere må han selv stå for valget sitt og forklare hvorfor han gjør dette, legger Klaveness til.

Fotballpresidenten sier til TV 2 at de vil se an utviklingen.

– Hvis han signerer blir neste spørsmål om han kan tas ut for Norge hvis Ståle vurderer han som kvalifisert. Det vil jeg og Ståle diskutere, vi ser det samme bilde her, utdyper Klaveness.

VIL SNAKKE MED SOLBAKKEN: Lise Klaveness forteller til TV 2 at Mathias Normanns klubbvalg er kontroversielt. Nå vil hun og Ståle Solbakken diskutere om han kan spille for landslaget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ikke det det handler om

Solbakken understreker at Norges Fotballforbund (NFF) ikke har restriksjoner mot enkeltspillere i Russland.

– Slik situasjonen er nå, så spiller vi ikke mot russiske lag. Men det er ikke noen restriksjoner som per dags dato går ut mot enkeltutøvere. Slik det er nå har ikke NFF eller idretten noen restriksjoner mot enkeltspillere.

– Men det er ikke dermed sagt at det er et ukontroversielt valg, for det er det.

Solbakken ønsker at Normann hadde valgt en annen klubb.

– Jeg skulle selvfølgelig ønsker at han hadde valgt noe annet, det hadde vært enklest for alle, men vi får se hva Mathias sier selv.

SPILL FOR LANDSLAGET: Landslagssjef Ståle Solbakken takket Mathias Normann for innsatsen under VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Nederland på Ullevaal i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Normann selv begrunner valget på bakgrunn av at det er beste for ham,

– Det er ganske enkelt. Per dags dato er det den beste sportslige muligheten jeg har. Da endte vi opp med det, sier han, og understreker at han fordømmer Russlands krigshandlinger i Ukraina.

Landslagstreneren forstår at valget skaper reaksjoner.

– Det sportslige nivået kan sikkert forsvares, men det er ikke det dette handler om. Alle skjønner at dette skaper litt diskusjoner. Det tror jeg Mathias også er fullstendig klar over, sier landslagstreneren.