Solbakken om landslagsstjernene: – Naivt å tro

Norges herrelandslag er samlet i Marbella før EM-kvalifiseringskampen mot Spania venter lørdag og Georgia tre dager senere.

På samlingens første dag fikk landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om hvordan han skal bruke lagets to største stjernespillere i de viktige kampene: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

PÅ PLASS: Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard følger med treningen fra sidelinjen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det ville vært naivt å tro at vi skal dominere i kampen mot Spania, og at Martin får ballen like mange ganger i den posisjonen han får i Arsenal og Erling like mange sjanser som da City spiller mot Leipzig eller Burney, sier Solbakken.

– Ser vi ut som et lag og spiller opp mot vårt beste er det mye lettere for de å være krydderet og det ekstra. Så vet de at de ikke spiller på Arsenal og City.

Norges EM-kvalifiseringskamper Spania – Norge, 25. mars





Georgia – Norge, 28. mars





Norge – Skottland, 17. juni





Norge – Kypros, 20. juni





Norge – Georgia, 11. september





Kypros – Norge, 12. oktober





Norge – Spania, 15. oktober





Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppa går til fotball-EM i Tyskland i 2024.

Haaland kommer til samlingen i kanonform, og har bøttet inn åtte mål på de to siste kampene.

Ødegaard har vært en solid brikke både i ligalederens forsvars- og angrepsspill denne sesongen.

Landslagssjefen er tydelig på at de to har levert like godt for klubbene som på landslaget.

KLAR FOR SPANIA: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard møter det spanske landslaget på søndag. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

– Martin stod bak flest målsjanser i forrige kvalik og Nations League og Erling var den som scoret flest mål, mot sterke nasjoner som Sverige, Slovenia og Serbia to ganger. Vi fikk det til da, sier Solbakken.

– Vi kan ikke klage på noe av det Haaland har gjort på landslaget. Han har vel scoret ni-ti mål på åtte kamper. Han var også god og scoret et mål i kampen mot Slovenia der vi ikke var så gode.

I de to kommende kampene handler det om å få like mye ut av stjernespillerne på landslaget som de har fått til på klubblaget.

– Motstanderen er ofte obs på de rommene Martin kommer i, men det klarte han veldig godt i Nationals League. Erling har ofte flere ballinnhav hos oss enn på klubblaget, men han må være dødelig effektiv, for han kan ikke regne med å få mange sjanser mot Spania, sier Solbakken.