Solbakken om Braut-kritikk: – For meg blir det litt overkill

I sommer valgte Erling Braut Haaland å bytte ut Borussia Dortmund med Manchester City.

Den regjerende ligamester i England er eid av Sheikh Mansour. Hans hjemland Emiratene beskyldes for brudd på menneskerettigheter.

Før onsdagens trening ble Braut Haaland konfrontert med klubbvalget.

– Det er ikke sånn at han skal skånes for sånne spørsmål, sier landslagstrener Ståle Solbakken dagen derpå.

– Det er heller ikke sånn at jeg mener han ikke skal kunne svare på det, men jeg mener at en del av det som kommer i den retningen er ute av proporsjoner. Da mener jeg ikke at han ikke skal svare på spørsmål om klubbvalget og det emnet, det er berettiget. Det som ikke er berettiget er at Erling Braut Haaland skal stå til ansvar, stilles til ansvar, være første debattør eller stå til hugg for et kjempestort politisk spørsmål, fortsetter Solbakken.

Han mener Braut Haaland kommer et godt stykke ned på «næringskjeden» rundt debatt om betente politiske spørsmål.

– Klubben er en del av et godkjent system - Premier League – som er en del av den internasjonale fotballen. Da kommer det til et punkt hvor man må rette søkelyset andre steder. I kraft av den superstjernen han er, er han superinteressant. Men for meg blir det litt overkill. Det sier jeg med største respekt for at dere skal få lov til å stille spørsmål om emnet. Det er et kjempestort næringsliv, det er myndigheter og et internasjonalt samfunn… Hvis du skal gå i sømmene på dette, er det ikke Erling som skal være utgangspunktet og trekke de store linjene og avgjøre hvem som skal ha ansvar for hva. Han er langt, langt, langt, langt, langt, langt, langt, langt nede på den rangstigen, sier Solbakken.

Landslagssjefen reagerte spesielt på en VG-artikkel, hvor engelskmannen Matthew Hedges hevdet at han ble torturert i et fengsel i De forente arabiske emirater i flere måneder. Hedges beskrev Haaland som en «ambassadør for et totalitært regime».

– Hvis du tar VG-artikkelen, så er den for meg veldig søkt. Det er middels journalistikk for mitt vedkommende. Jeg leste den før jeg la meg i går, og jeg synes den er på kanten. Du kan snu det på hodet. Er det virkelig Erling man skal være skuffet over? Det synes jeg er å ta det for langt, sier Solbakken.

VGs journalist Anders Christiansen fikk med seg Solbakkens spark til avisen.

– Ståle Solbakken står som andre VG-lesere fritt til å mene hva han vil om både denne og andre saker. Diskusjonen om hvilket ansvar som skal legges på enkeltspillere for sportsvasking er interessant, og meningene er delte. Men når Erling Braut Haaland sår tvil om godt dokumenterte menneskerettighetsbrudd i UAE på en pressekonferanse, så er det relevant å høre fra en av dem - i dette tilfellet Matthew Hedges - som har følt dette på kroppen, skriver han til TV 2.

Forsvarer Braut Haaland

Braut Haalands lagkamerater fikk med seg onsdagens seanse der Manchester City-spissen måtte forsvare klubbvalget sitt.

– Det er vanskelig for Erling å svare på alt det der. Han er først og fremst en fotballspiller som vi er veldig glade for å ha på landslaget, sier Leo Skiri Østigård.

– Det er litt ufortjent hvor mye ansvar som legges på ham rundt spørsmålene om Manchester City-eierne, sier Andreas Hanche-Olsen.

Morten Thorsby har engasjert seg sterkt i klimakampen. Han mener fokuset rundt store spørsmål er noe Braut Haaland må lære seg å leve med.

– Det at fokus handler om klubbvalg, det synes jeg ikke at Erling må ta selvkritikk for. Det er ikke det viktigste her. Erling er er en av verdens beste fotballspillere og har valgt å gå til en av verdens beste klubber, det er helt fantastisk. Men det gjør ham også til en av verdens mest innflytelsesrike mennesker. Det jeg som venn og kollega med de verdiene jeg står for, det jeg prøver å inspirere og påvirke ham til, er å bruke stemmen sin og bruke påvirkningskraften sin, sier Thorsby.

– Jeg brenner for klima og miljø som alle vet, jeg ønsker selvfølgelig at så mange spillere som mulig ønsker å snakke om dette. Jeg vet hvor stor verdi det kunne hatt for å løse den globale klima- og miljøkrisen vi har. De har så enorm påvirkningkraft, men samtidig vet jeg hvor vanskelig det er for spillere å snakke om disse tingene. Det er store og kompliserte temaer. Man må ha kunnskap, fakta og være trygg på det man snakker om, sier Thorsby.

– Noe Erling dessverre må leve med

Midtbanespilleren sier at han bruker mye tid på å lage opplegg for spillere hvor de kan bli informert, lære seg og tørre å bruke stemmen sin til å snakke om store og viktige spørsmål.

– Jeg ser hvor viktig det er for at man skal tørre å snakke om det. Jeg er utrolig god venn med Erling, noen ting er vi enige i, andre ting er vi uenige i. Det er flott å leve i et demokrati hvor man kan leve slik. Jeg prøver å inspirere fotballspillere til å bruke stemmen sin, for det er det som betyr noe, ikke hvilke klubber de spiller for.

– Hvilke konsekvenser tror du det kan få for Erling? Tror du han gidder å få så mye tyn for det?

– Jeg skjønner Erling kjempegodt. Det er ikke et valgfritt scenario. Erling er fotballspiller og har blitt verdens beste. Det som dessverre det gjør er at man kommer i en situasjon hvor man har en enorm innflytelse og enorm påvirkning. Det er noe Erling dessverre må leve med, fordi han er den han er. Det kommer han ikke utenom. Jeg synes han svarte godt for seg selv. Det er mange andre som må seg selv i speilet og det er ikke Erling, når det kommer til klubbvalg. Det er ikke det jeg snakker med Erling om på tomannshånd. Jeg prøver å inspirere ham og snakke om de viktige utfordringene vi står overfor. Som jeg håper en dag at kanskje Erling velger å snakke om, men det er jo valgfritt og noe han må stå for. Jeg snakker ikke bare til Erling om det, jeg snakker om det til alle gutta, sier Thorsby.