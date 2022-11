Solbakken med nådeløs Ronaldo-dom

FARVEL: Ståle Solbakken tviler sterkt på at det er en vei tilbake for Cristiano Ronaldo i Manchester United. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Torsdag kl. 20.30: Se Irland-Norge på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.

– Jeg har bare sett overskriftene, men det var vel en avskjedssøknad for å komme seg vekk fra Manchester United, mener landslagssjefen.

Det er en oppfatning flere deler, deriblant superstjernens tidligere lagkompis Rio Ferdinand.

Ronaldo fyller 38 år i februar. Kontrakten går ut til sommeren.

– Det er vanskelig å se for seg at han spiller mer i Manchester United. Det er nesten umulig å forestille seg, sier Solbakken.

LANDSLAGSSAMLING: Cristiano Ronaldo avbildet på trening med Portugal, som lader opp til VM, dagen etter sjokkintervjuet. Foto: PEDRO NUNES

– Kunne du hatt en spiller som uttalte seg sånn og spilt med ham videre?

– Ja, hvis han hadde sagt at han hadde hatt illebefinnende og ba om unnskyldning til alle han egentlig sårer eller sa noe ufordelaktig om, kan du vel unnskylde det, svarer han syrlig.

Solbakken legger til:

– Det her er et «lost case». Han har bedt om å bli løst fra den kontrakten. Jeg kan ikke se for meg at Manchester United skal ha interesse for å beholde ham heller.

Ifølge avisen The Telegraph var United-manager Erik ten Hag i krisemøte med klubbledelsen tidligere mandag. Senere på dagen uttalte de røde djevlene seg kort om saken.

Klubben skrev at de har tatt intervjuet til etterretning, og vil vurdere hva de vil gjøre videre når alle fakta er blitt etablert.

– Vårt fokus er å forberede oss for siste halvdel av sesongen og fortsette fremgangen, troen og samholdet som er blitt bygget blant spillerne, manageren, støtteapparatet og supporterne, skriver klubben.

Ronaldo uttalte – blant annet – at han følte seg forrådt.

I tillegg sa han at han ikke har respekt for manager Erik ten Hag, han hamret løs mot eks-sjefen Ralf Rangnick og han antydet at Wayne Rooney er sjalu.

På toppen av det hele er det varslet at det kommer mer.

Det var TV-personligheten Piers Morgan, som også er venn av Ronaldo, som gjorde intervjuet.

På Twitter skriver Morgan at Ronaldo har snakket om klubbens utskjelte eiere, Glazer-familien, i intervjuet. Delen vil angivelig bli publisert mandag kveld.

