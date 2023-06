Solbakken med innrømmelse om kontrakten: – Det er ikke sånn at jeg ikke skjønner det

HARDT PRESSET: Her grilles Ståle Solbakken av norsk presse etter to timer søvn natten etter sin kanskje største nedtur i karrieren. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Ståle Solbakken (55) ble belønnet med ny kontrakt like før sjokktapet mot Skottland. Nå svarer han for sin egen posisjon i intervju med TV 2.

Da han ble ansatt som norsk landslagssjef i desember 2020, skrev Solbakken kontrakt frem til sommeren 2024.

Han klarte ikke å lede Norge til VM i Qatar og kom skjevt ut av hoppkanten med ett poeng på de to første kampene mot Spania og Georgia i kvalifiseringen til EM i 2024.

Likevel ble det for en drøy måned siden offentliggjort at Solbakkens avtale som norsk landslagssjef ble forlenget til å gjelde ut 2025, og til sommeren 2026 dersom Norge tar seg til VM i USA, Mexico og Canada.

I den påfølgende kampen tapte Solbakken og Norge 1-2 på hjemmebane mot Skottland etter en spektakulær kollaps i sluttminuttene.

Det betyr at Norges håp om et EM-sluttspill nå henger i en tynn tråd.

– Har du forståelse for at det reageres på at du nettopp signerte en ny kontrakt?

– Ja. Sånn vil det alltid være. Ja, sier Ståle Solbakken i intervju med TV 2 et drøyt halvdøgn etter den skotske smellen.

– Hvorfor det?

– Det er fordi vi er i en resultatbransje. Det er resultatene som er det essensielle i denne bransjen her. Men nå har jo både NFFs ledelse, spillere og trenere tro på at den veien vi nå går, er den riktige. Så må vi stå i det så lenge vi føler det er det riktige, og at vi har en følelse på at vi kan få det til.

– Men så er det tidsbegrensning på dette som på alt annet. En sånn nedtur som i går … Det er ikke sånn at jeg ikke skjønner at det spørres «hvorfor ventet de ikke over disse kampene?» (med å signere kontrakt), erkjenner Solbakken.

– Men det er fordi vi ser det i et lengre og bredere perspektiv, legger han til.

FORNØYD MED NY AVTALE: Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness møtte pressen 15. mai for å offentliggjøre landslagssjefens nye kontrakt. Foto: Annika Byrde / NTB

TV 2 har kontaktet fotballpresident Lise Klaveness, men hun har ikke vært tilgjengelig for intervju.

– Vi har sviktet

– Du sa da du ble ansatt, at du har mislykkes hvis Norge ikke kommer til EM. Nå har det gått tre kamper av kvalifiseringen, og EM-muligheten er allerede utenfor Norges hender. Hvilken progresjon kan du vise til under din tid som landslagssjef?

– At vi har slått lag som ligger foran oss på rankingen noen ganger, for første gang siden 2014. Og at vi synes vi har blitt mye mer avansert med ballen. Vi har en større oppside i måten vi spiller på. Vi har et forsvar som ikke har klart å stå helt ut, men når det fungerer, så fungerer det veldig bra. Både defensivt og offensivt ser jeg klar forbedring i mange faser, sier Solbakken.

– Men, understreker han:

– Vi kan ikke stikke under stol at vi har sviktet i avgjørende faser og stunder, som for eksempel i går.

– Det er fotballen i et nøtteskall. Det må jeg tåle, og det er sånn mekanismene er.

Solbakken har tidligere innrømmet at overgangen fra hverdagen som klubbtrener til landslagssjef har vært vanskelig å håndtere, at han ikke alltid trives med de lange pausene mellom samlingene, sammenlignet med den kontinuerlige jobbingen i et klubblag.

– Passer du til å være landslagssjef?

– Det gjenstår å se, smiler Solbakken.

– Jeg tror det. Men det må du egentlig spørre andre om. Det er ikke jeg som skal svare på det.

– Føler du selv at du er riktig mann til å lykkes med Norge?

– Absolutt.

– En «snap» med kona og en «snap» med barna

Presset på Solbakken fra norske fotballfans, eksperter og mediefolk har eksplodert etter tapet mot Skottland.

Han har måttet svare på en rekke kritiske spørsmål, blant annet om byttene som ble foretatt i sluttminuttene på Ullevaal, og medieoppmerksomheten har vært enorm.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg ville løyet hvis jeg hadde sagt at jeg ikke har hatt det bedre. Jeg har jo vært i den bransjen her og levd under et visst trykk over lang tid, men jeg skal være helt ærlig og si at landslaget er noe ekstra. Det er landet ditt, det er en hel nasjon. Vi har satt oss et mål som har fått et skudd for baugen akkurat nå, sier Solbakken.

SVARTE FOR SEG: Ståle Solbakken på vei fra intervjuet med TV 2 på indre bane etter 1-2-tapet mot Skottland. Til venstre går sikkerhetssjef Geir Ellefsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han understreker støtten han har rundt seg, både i og utenfor den norske landslagstroppen.

– Jeg har et godt støtteapparat, jeg har en familie, jeg har venner som jeg selvfølgelig også benytter meg av etter den samlingen her. Nå er vi fortsatt i en slags boble. Så må du jobbe så godt du kan med å få den Kypros-kampen (tirsdag) gjennomført på en best mulig måte, sier Solbakken.

– Skrur du av telefonen i sånne stunder?

– Jeg tror ikke jeg har snakket med noen i telefonen. Jeg har svart en «snap» med kona og en «snap» med barna. Ellers har jeg vel ikke snakket med noen på telefonen, sier Solbakken.

Sov i to timer

Han drar TV 2 igjennom hvordan han har håndtert timene etter tapet. Først snakket han med spillerne i garderoben, så ble han intervjuet på indre bane av TV 2, før han gikk til pressekonferanse og til slutt i spillerbussen.

Så holdt han en tale for Martin Ødegaard i anledning kapteinens 50. landskamp.

KJIP FEIRING: Landskamp nummer 50 gikk virkelig ikke som Martin Ødegaard (24) hadde håpet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Deretter samlet han trenerteamet sitt og så Skottland-kampen på nytt. Sammen med analytiker Andrew Finlay klippet han ut videoene som skulle presenteres for spillerne dagen derpå.

Mellom ett og to i natt gikk han på hotellrommet sitt.

– Jeg slappet litt av. Jeg hadde egentlig tenkt til å stå opp tidlig og se Kypros mot Georgia, men jeg var ikke i nærheten av å få sove, så da så jeg Kypros mot Georgia.

Han anslår at han sovnet mellom klokken seks og syv i morges. Så våknet han klokken 09.15, spiste frokost og reiste til Ullevaal Stadion for pressekonferanse klokken 11.15.

– Du sover to timer etter din kanskje største nedtur i karrieren, og så må du stå og svare på spørsmål fra pressen, som er krasse og direkte. Hvordan er det å bli grillet på den måten etter så lite søvn?



– Det har jeg det fint med. Det er en stor del av jobben. Den må du bare «face». Jeg tror jeg er ganske flink til ikke å bruke veldig mye tid på det. Jeg går inn og prøver å svare så ærlig og kjapt som mulig, og gi så gode forklaringer som mulig, og så går jeg ut derfra og er ferdig med det, sier Solbakken.

Ville kommet med tv-slakt

Nå er det han som står i kritikernes søkelys. Andre ganger er det Solbakken selv som fyrer løs. Som da han stilte i Viaplay-studio i mai og felte en ekstremt hard dom over Chelsea i pausen av oppgjøret mot Arsenal.

Solbakken brukte karakteristikker som «kjønnsløse», «totalt nedsnødde», «parodiske», «tvers igjennom råttent», «pinlig» og «totalt katastrofe». Han slaktet også laguttaket til manager Frank Lampard.

– Hvordan ville du selv satt ord på gårsdagens forestilling som tv-ekspert?

– De første 87 minuttene ville jeg sagt var kontrollert; en førsteomgang som var litt under pari og en andreomgang som var klart godkjent. Og så ville jeg vært sterkt kritisk til det andre målet, for da bryter vi med alle våre prinsipper. Vi stuper ut i press og følger ikke soneforsvarets prinsipper. Så det ville jeg slaktet, og det har jeg også gjort overfor gutta.

– Det samme med tilnærmingen i førsteomgang, at vi ikke tør nok, at det blir for passivt. Det får vi ikke rettet på før vi fikk vist bilder i pausen, så blir det mye bedre.

– Jeg har vært på begge sider, og derfor tror jeg at jeg tåler ganske mange både gode og mindre gode spørsmål, fullfører Solbakken.