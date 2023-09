Solbakken med dyster melding om sønnen: – Han kan ikke vinne

TOK UT SØNNEN: Ståle Solbakken, her under intervju med TV 2 på første dag av Norges landslagssamling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han har trukket seg litt på dette etter at han faktisk ble tatt ut på landslaget, men det er ikke mer enn fire uker siden Markus Solbakken i fullt alvor fortalte i TV 2-podkasten Spiss Vinkel at «hvis jeg eventuelt blir god nok til landslaget, har vi gjort en avtale om at han får tre til side».

– Det ble sagt i en middag for mange år siden, sier Ståle Solbakken til TV 2 på første dag av sin første landslagssamling med sønnen i troppen.

– Når da?

– Det er nok to-tre år siden, da han kom med på U-landslag og sånt og jeg tok over A-landslaget, sier han.

– Skulle bare mangle

Men Ståle Solbakken har ingen intensjoner om å trekke seg, selv om han understreker at det gjenstår å se hvordan det blir å blande fotball og familie med flagget på brystet.

– Jeg tror han skjønner at dette kan gå bra. Så får vi se om det gjør det, sier han om Markus.

– Noen hevder det er sønnen din som er taperen midt oppi det hele?

– Det er det jo på mange måter, sier Solbakken.

– Hvordan da?

– Det er han som får den største utfordringen. Han kan egentlig ikke vinne; hvis jeg tar ham ut, er det fordi jeg er faren, og hvis jeg ikke tar ham ut, så er det også fordi jeg er faren, hvis han fortsetter å spille like bra. Det er jo riktig.

Uttaket har ført til spørsmål rundt en «dobbeltrolle», landslagssjefens habilitet, og hvordan sønnens tilstedeværelse vil påvirke landslagets garderobe. Det lever Solbakken senior helt fint med.

– Det var omtrent som forventet. Det skulle bare mangle. Det er et historisk uttak som gjør at du skal være ekstra sikker når du gjør det. Det har ikke vært noen overraskelser i det som har kommet i etterkant, sier Solbakken.

– Har det vært oppslag eller reaksjoner du har reagert på?

– Ikke av det jeg har sett. Det jeg har sett, har vært «fair», og de spørsmålene jeg har fått, har vært «fair».

– Surrealistisk

Selv om dagene etter landslagsuttaket først og fremst har inneholdt medieoppslag om at Solbakken tok ut sin egen sønn, har landslagssjefen hatt nok av annet å stri med i sommer.

For han erkjenner at tiden etter den skuffende junisamlingen har vært tøff. Norge rotet etter alle solemerker bort den direkte EM-plassen etter å ha tapt i sluttminuttene hjemme mot Skottland.

– Den har ødelagt mye av sommeren min. Sånn er det i det gamet her, og som landslagssjef kommer det ikke en ny kamp rett rundt hjørnet. Det må du leve med så godt du kan, sier Solbakken, selv om han mener at Norge hadde fortjent veldig mye bedre:

– Det er surrealistisk at vi har fire poeng etter fire kamper basert på de prestasjonene vi har gjort. Vi burde i hvert fall hatt ni.

– Hvordan har det gått inn på deg i sommer?

– Det blir jo bedre og bedre, men det er klart det var tungt. Det var det. Veldig tungt. Det gjelder å komme seg bort, få tankene på noe annet, lese litt, trene litt og ta deg av familien. Men det blir litt sånn at de må ta seg av deg i starten før du kan gi noe tilbake.

– Hva har terapien bestått av?

– Det ble noen krimbøker, selvfølgelig, og så dro vi på en liten ferie. Gradvis begynner du å jobbe deg mot en ny samling og ny sesong. Du må nullstille, sier Ståle Solbakken.

Torsdag kl. 18.55: Se Norge-Jordan på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.