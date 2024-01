Solbakken-kjenner ble trumfkort: – Jeg fikk virkelig følelsen

TRAVLE TIDER: Markus Solbakken rakk nærmest bare en kjapp tur innom Tsjekkia for å finne leilighet før turen gikk videre på treningsleir til Marbella. Mandag skal han og Sparta Praha møte Bodø/Glimt til treningskamp. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

MARBELLA (TV 2): Allerede for 18 måneder siden snakket treneren varmt om ham. Da Sparta Praha la inn støtet på Markus Solbakken, ble 23-åringen umiddelbart solgt.

– Av og til får du bare en følelse om at dette er noe du virkelig vil. Slik var det da Sparta kom på banen, sier Markus Solbakken.

Han har hatt noen ekstremt hektiske dager siden han 8. januar ble solgt fra Viking til den tsjekkiske storklubben Sparta Praha.

Umiddelbart virker han å ha funnet seg til rette.

SPESIELL TRADISJON: Allerede i sin andre kamp for Sparta Praha fikk Markus Solbakken bære kapteinsbindet. Det er visst en tradisjon i klubben – alle nye spillere pleier å få den æren i treningskamper. Foto: sparta.cz

– Jeg fikk den samme følelsen da jeg skulle fra Stabæk til Viking. Jeg tror det handler litt om magefølelsen som sier at dette er det riktige valget, sier Markus Solbakken til TV 2.

Helt siden i fjor sommer har ryktene rundt 23-åringens framtid svirret.

Lenge virket han å være på vei til italienske Pisa, men i stedet forlenget Solbakken kontrakten med Viking.

Og selv om Pisa og andre beilere var ute etter hans signatur rundt nyttår, var ikke Solbakken i tvil da Sparta Praha-interessen begynte å bli konkret.

Solbakken junior ble solgt umiddelbart.

Sparta Prahas trumfkort

På mange måter startet det i desember.

Like før jul fikk han Vikings tillatelse til å besøke Sparta Praha. Markus tok med seg faren; landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det aller viktigste er at jeg virkelig har følt meg ønsket. Jeg var veldig tydelig på at jeg ikke skulle gå til utlandet bare for å gå til utlandet, sier Markus Solbakken.

På besøk i Praha ble han mektig imponert over fasilitetene til klubben.

Dessuten satt Sparta Praha på et lite trumfkort: Den tidligere FCK-assistenten Brian Priske.

– Det at treneren er dansk, har hjulpet på tryggheten. Det er en jeg kan prate godt med. Han vet hva jeg vil, og jeg vet hva han vil, sier Markus Solbakken.

SOLBAKKEN-FAN: Brian Priske har hatt sansen for Markus Solbakken i lang tid. Foto: DAVID W CERNY

Allerede sommeren 2022 – da Sparta Praha skulle møte Viking – røpet Brian Priske at Markus Solbakken var en spiller han virkelig hadde sansen for.

– Jeg må naturligvis nevne Markus Solbakken. Han er jo sønn av min venn Ståle. Markus har utviklet seg fint i Viking, og jeg har fulgt ham i mange år, uttalte Priske ifølge Tipsbladet.

46-åringen var assistent under Ståle Solbakken, men i 2017 skilte partene lag. Likevel ser det altså ut til at vennskapet har blitt bevart.

Pappa Ståle ble naturligvis brukt som rådgiver i klubbvalget.

– Han kjenner godt til Brian og vet veldig godt hvordan han er som person, forteller Markus selv.

– Landslagssjefen ga tommel opp?

– Det er ikke sånn at han har styrt valget mitt, men han har jo masse erfaring innenfor fotball, så han er jo en fin mann å diskutere det med. Men til syvende og sist var det jeg som fikk godfølelsen, sier Markus Solbakken.

– Følte det var fortjent

Nå håper midtbanespilleren at klubbvalget skal gjøre han til en enda bedre fotballspiller. I så fall vil det gjøre han høyaktuell til en plass på landslaget.

– Helt ærlig har jeg ikke tenkt så mye på hva klubbyttet vil bety for sjansene på landslaget. Jeg vil bare se hvor god jeg kan bli, så får det komme som en konsekvens, sier Solbakken.

I september i fjor ble det overskrifter da landslagssjef Ståle tok sønnen ut på landslaget og ga han debuten mot Jordan.

– Sett i ettertid var jo det spesielt. Samtidig var det likevel ikke så spesielt, fordi jeg virkelig følte jeg fortjente en plass i den troppen. Det var noen skader og jeg hadde prestert godt på den tiden, minnes Solbakken.

Han fortsetter:

– Om det hadde vært sånn at jeg følte at jeg ikke passet inn, og at plassen ikke var fortjent, så hadde det nok vært verre. Men jeg tror både jeg og resten av spillerne følte det var fortjent, sier Solbakken.

FIKK DEBUTEN: Markus Solbakken kom inn som innbytter for landslaget mot Jordan. Foto: Stian Lysberg Solum

I neste landslagstropp var han ikke med.

– Sant, og på den tiden presterte jeg ikke godt nok, påpeker Solbakken.

Vil vinne «alt»

For på høsten er det ingen tvil om at både Markus Solbakken og Vikings prestasjoner duppet veldig av.

For egen del tror han ikke spekulasjonene om klubbframtiden spilte noen særlig rolle.

– Jeg trivdes veldig, veldig godt i Viking og Stavanger og følte egentlig at jeg klarte å legge bort alt det der med overgangsryktene. Jeg har hele tiden visst at hvis utviklingen min fortsetter, så vil det riktige tilbudet komme, sier Solbakken.

EGEN BUSS: Et lite, men likevel beskrivende bilde av ressurssene: Mens Bodø/Glimt trasker til treningsfeltet, har Sparta Praha med seg en egen dekorert buss på treningsleir til Marbella som frakter spillerne noen få kilometer rundt.

Løsningen ble Sparta Praha, storklubben fra Tsjekkia som har mål om å vinne serien og cupen hvert eneste år.

Solbakken er tiltenkt i en sentral midtbanerolle i et slags 3-4-3-system.

Godbitene kommer på rekke og rad. I februar venter blant annet to play off-kamper til utslagsrundene i Europa League mot Galatasaray.



– Det blir to fantastiske kamper. Målet er jo å hevde seg i Europa, og klubben har jo så absolutt ambisjoner om å kvalifisere seg til Champions League, sier Markus Solbakken.