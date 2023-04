Solbakken går hardt ut mot Danmarks fotballpresident

Onsdag avgjøres det om hvem som kommer inn i Uefas øverste styre, eksekutivkomitéen.

Både den danske fotballpresidenten, Jesper Møller, og NFFs Lise Klaveness, stiller til valg. Det er totalt elleve kandidater, kun sju blir valgt inn.

Og som TV 2 kunne erfare mandag at Møller ikke støtter Klaveness, til tross for et tradisjonelt sterkt samarbeid. I tillegg søker landene om et felles EM for kvinner i 2025.

Mesterskapstildelingen skjer tirsdag.

– Jeg og Jesper Møller risikerer å bli satt opp mot hverandre. Så jeg skulle ønske at vi kunne snakket sammen og koordinert oss før fristen gikk ut. Det fikk vi ikke til, jeg prøvde mange ganger, men det fikk vi ikke til, sier Lise Klaveness selv til TV 2.

OMDISKUTERT: Danmarks fotballpresident Jesper Møller intervjues av TV 2 i forbindelse med FIFA-kongressen i Qatar. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Solbakken: – Lise har gjort mye mer

I en artikkel i danske Ekstra Bladet er landslagssjef Ståle Solbakken lei av Møllers handlinger som president.

– Lise har gjort mer og satt et tydelig preg på de internasjonale problemstillinger som UEFA og FIFA har kjempet med i årtier. Hun har gjort mye mer i den korte tiden, hun har vært president, enn Jesper Møller har gjort i hele sin regjeringstid, sier Solbakken til avisen.

Etter det TV 2 erfarer har Solbakkens sitater til Ekstra Bladet vekket harme i den danske UEFA-delegasjonen i Lisboa.

Den tidligere FCK-treneren legger ikke skjul på hvem han håper blir valgt, når TV 2 ber ham om å utdype uttalelsene.

– Det er ikke så mye å utdype, egentlig. Lise har gjennom talen under Fifa-kongressen og det hun har frontet gjennom sin valgkamp, vært krystallklar på hva hun satt fokus på. I tillegg er det selvfølgelig et pluss at hun er en kvinne som er i takt med tiden. Jeg synes dansken har vært veldig passiv i lang, lang tid og vært lite synlig.

TV 2 har søkt DBU (Det danske fotballforbundet) for et svar på uttalelsene til Solbakken, foreløpig uten å lykkes.

GOD STEMNING: Landslagssjef Ståle Solbakken sammen med fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Fredrik Varfjell

– Spiller ikke spillet på den gamle måten

Solbakken fortsetter:

– Møller tok flere på senga med å gå på scenen for å støtte Ceferin (Uefa-kongressen i Wien, 2022). Han var også halvhjertet i støtten til Lise etter talen hun hadde på Fifa-kongressen. Det var tynt.

– Du er ikke redd for å erte på deg danskene med disse uttalelsene?

– Det er tiende gangen, i så fall. Det er jeg ikke redd for, svarer Solbakken.

– Det er en kollisjon mellom en dame som er i takt med tiden, som alle etterlyser og mot dem som fortsatt vil ha det på den vanlige, gamle måten. Jeg tror det er veldig viktig at Lise tør. Hun spiller ikke spillet på den vanlige måten, legger Solbakken til.