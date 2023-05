Solbakken forlenger

Saken oppdateres!

Det bekrefter NFF på sine hjemmesider.

Den nye avtalen strekker seg ut 2025 og forlenges dersom landslaget når play-off våren 2026. Hvis Norge kvalifiserer seg til VM 2026, forlenges kontraktstiden til etter mesterskapet.

– Jeg er takknemlig for tilliten og at NFF ønsker å forlenge kontrakten. Jeg føler vi er på rett vei i utviklingen av laget, spillere og støtteapparat. Min periode startet med en rotete VM-kvalik med covid, hjemmekamper på bortebane og Qatar-problematikk. Vi så bedre prestasjoner i Nations League og gode prestasjoner i EM-kvaliken nå i mars, der vi dessverre fikk dårlig betalt i form av poeng, sier Solbakken.

– Alt i alt har vi hatt en jevn framgang hele veien, og det potensialet jeg ser i både spillere og støtteapparat gjør at jeg har lyst til være med å utvikle norsk fotball videre. Derfor har jeg nå forlenget avtalen med NFF, sier Ståle Solbakken.



Ståle Solbakken og Norge fikk kun med seg ett poeng fra bortekampen i Georgia. Laget står med ett poeng etter to kamper i EM-kvaliken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto

– Overraskende

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt ser på forlengelsen som en positiv ting.

– Det var overraskende, men jeg ser på det som positivt. Samtidig vil det komme kritiske røster basert på de siste resultatene.

– Ståle er en sabla bra trener. Fotball er et spill med tilfeldigheter. Ståle er den beste mannen vi kan få.

Solbakkens kontrakt varte opprinnelig til etter EM i 2024.

– Noen kommer til å si det er rart å forlenge nå, men det er helt fair, sier Thorstvedt.

17. juni tar Norge imot Skottland til det som blir en nøkkelkamp på Ullevaal. Tre dager senere venter ny hjemmekamp mot Kypros.

Norge står med ett poeng etter sine to første kamper i EM-kvaliken. Skottland topper gruppen med full pott etter to kamper.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener kontraktsnyheten gir ro i hele gruppen.

– Han har vært i jobben en stund og ikke hatt verdens beste resultater, men laget har vært i riktig utvikling. Norge er i ferd med å få til noe spennende. Spillemessig var store deler av Spania-kampen det beste Norge har levert under Ståle. Vi burde vunnet mot Georgia, men hadde utur i de kampene. Det har vært en tung start på kvaliken, spesielt mtp. at Skottland vant mot Spania.

– Dette gir en helt annen ro inn mot disse kampene. Skulle Norge gå på noen smeller i juni, og egentlig være ute av gruppen, så er fremtiden avklart uansett. Man slipper potensiell støy og usikkerhet.

Mathisen er tydelig på at Solbakken er godt likt av Norges stjernespillere.

– Han er godt likt i NFF og godt likt av våre største stjerner. De stemmene veier veldig tungt. Han hadde neppe fått ny kontrakt om de ikke hadde likt ham.

Fotballforbundet har innkalt til pressekonferanse kl. 11.30 i anledning mandagens nyhet.

– Man slipper støy og spekulasjon. De største stjernenes ord veier nok veldig tungt. Han har vært en klar og tydelig leder i mange krevende saker. Ståle er flink til mer enn bare å være fotballtrener.

– Det er en fornuftig avgjørelse. Jeg har troen på at de kommer til EM-sluttspillet, sier Mathisen.

Fornøyd Ødegaard

Norge-kaptein Martin Ødegaard er glad for nyheten.

– Det er en veldig gledelig nyhet. Spillerne har stor tro på dette prosjektet, på Ståle og støtteapparatet. Han er en tydelig leder som tar oss i riktig retning. Jeg føler vi stadig tar nye steg, og jeg ser allerede frem til kampene som kommer og veien videre med denne gjengen, sier Ødegaard til fotball.no.

Landslagssjef Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og Sander Berge under EM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Spania og Norge på La Rosaleda stadion i Malaga. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Klaveness: – En tydelig og samlende leder

Fotballpresident Lise Klaveness er også storfornøyd med forlengelsen.

– Vi er veldig fornøyde med den jobben Ståle gjør som landslagssjef. Han er en tydelig og samlende leder for laget og støtteapparatet, med en evne til å skape både konkurranse og trygghet i landslagstroppen. Vi ønsker å forlenge avtalen med Ståle allerede nå, og med det sende et tydelig signal om at han er vår mann i framtiden.

– Selv om det er flere gode ting som skjer i norsk toppfotball, står vi også overfor store utfordringer og stadig økende konkurransekraft blant våre motstandere i Europa. Skal vi utvikle oss nok fremover er vi helt avhengige av kontinuitet og kraft i arbeidet, og da er det avgjørende for oss at en av de viktigste premissleverandørene for toppfotballkultur blir med på laget i en lengre periode, sier Klaveness.