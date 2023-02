Solbakken før gigantkampen: – Mye som skurrer

IKKE OVERBEVIST: Ståle Solbakken mener ting peker riktig vei for Jürgen Klopp og Liverpool, men mener også at mye må gå veien for at de røde skal slå Real Madrid ut av Champions League.

Seier i Merseyside-derbyet mot Everton og triumf borte mot Newcastle i Premier League har gitt Liverpool et oppsving før gigantoppgjøret mot Real Madrid i Champions League.

På indre bane på Anfield tirsdag kveld har TV 2 med Ståle Solbakken, men landslagssjefen friskmelder på ingen måte de røde før åttedelsfinalens første oppgjør.

– Det har sett bedre ut, men det ser ikke så bra ut som det bør gjøre hvis det laget her skal gå hele veien, sier Solbakken til TV 2, og tilføyer:

– Det begrunner jeg med at de, først og fremst, ikke løper over motstanderne lenger som de beste Klopp-utgavene gjør. Henderson er langsommere, Fabinho er definitivt langsommere, Thiago er skadet...

– Hos de tre på topp er det kun Salah som har erfaring i sånne typer kamper mot et så stort lag. Så det er mye som skurrer, konkluderer Solbakken.

Gigantduell med «ekstra spice»

Den moderne Champions League-historien har vært dominert av nettopp Liverpool og Real Madrid. De møttes i finalen i 2018 og senest i Paris i mai i fjor. Begge gangene vant Los Blancos.

– Jeg tror det er et revansjesugent Anfield og Liverpool-lag. De må nok må han hjelp fra et stemningsgult Anfield for å klare det her, mener Solbakken.

Også TV 2s kommentator Øyvind Alsaker tror Klopps mannskap er på hevntokt tirsdag kveld.

– Hvis det er en gang man skal snakke om revansje, så er det her, altså. For Real Madrid har virkelig stått i veien for Liverpool. Ancelotti har pirket i Klopp enn kanskje noen annen manager. Det gir litt ekstra «spice» i kveld!

– Mye som taler for Real Madrid

Solbakken anser Real Madrid som favoritt til å gå videre. 54-åringen mener at Liverpool har mye å gå på defensivt, enda de røde har holdt nullen i to kamper på rad.

– Van Dijk er tilbake, så får vi håpe at han er i sin beste utgave. Hos Joe Gomez ligger det alltid en feil og lurer. Så har du duellen mellom Vinicius Jr. og Trent Alexander-Arnold som avgjorde Champions League-finalen sist.

– Det er mye som taler for at dette blir Real Madrids kveld til slutt, når de møtes i returkampen om tre uker.

