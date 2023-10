Solbakken er blitt VAR-motstander

Landslagssjef Ståle Solbakken var positiv til videodømming i fotballen i starten, men sier til Nettavisen at han har snudd og blitt motstander.

– Jeg er vel egentlig politisk forpliktet til å støtte VAR, men jeg har aldri vært glad i VAR og kommer aldri til å bli glad i VAR, verken som trener når jeg sitter på benken, eller når jeg ser kamper live eller på TV, sier han til avisen.

– Jeg ble tidlig litt tvilsom fra å ha vært positiv. Gradvis (snudd) i kraft av at jeg har sittet på benken og ventet og både fått VAR-avgjørelser med og mot meg. Jeg liker ikke spillstoppene, jeg liker ikke ventetiden, og jeg liker ikke løpene til dommeren ut etter at VAR har diskutert, fortsetter Solbakken.

Diskusjonen rundt VAR har blusset kraftig opp etter at VAR-dommerne dummet seg ut og godkjente en feilaktig annullering i kampen mellom Tottenham og Liverpool sist helg.

Landslagssjefen mener at stillbilder ofte viser feilaktige ting i forhold til hva som faktisk skjer, og han tror også at VAR påvirker dommerne ute på banen.

– At dommere også kanskje etter mitt skjønn noen ganger avventer eller vet at de ikke blåser fordi det kan skje noe, og motsatt. Politisk sett burde jeg nok vært for, men jeg er nok dessverre imot, fortsetter han.

I norsk eliteserie ble VAR innført i år. Verken Norges Fotballforbund eller dommersjef Terje Hauge ønsker å kommentere Solbakkens utspill.