Solbakken: – Det har jeg vondt i magen for

Norge har kommet skjevt ut i EM-kvalifiseringskampene. Etter de to første kampene mot Spania og Georgia er fasit kun ett poeng.

– Ett poeng er for lite i forhold til hva vi skulle hatt etter de to kampene. Det må vi leve med og plukke veldig mye de neste kampene, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Alexander Sørloth sendte Norge i ledelsen mot Georgia tirsdag, men i andre omgang sikret Georges Mikautadze ett poeng med sitt 1-1-mål.

– Det har jeg vondt i magen for til vi møtes i juni. Det må jeg leve med, sier Solbakken om den magre poengfangsten på årets første landslagssamling.

Sammendrag: Georgia - Norge 1-1

– Det hadde vært verre om vi hadde stått her og følt at vi ikke hadde noe å bygge videre på. Vi er et godt fotballag. Spillerne spiller med selvtillit og vi er flinke til å spille mot lavtliggende lag og de som går høyt på oss, fortsetter den tidligere FC København-treneren.

– Det kan ikke fortsette

Etter kampen mot Georgia overrasket Skottland med en 2-0-seier over Spania. Det er også dårlig nytt for Norges EM-håp.

– Det er et fryktelig resultat for Ståle Solbakken og Norge, og en tung kveld ble nå enda tyngre. Skottland er jo det laget vi hele tiden har sett for oss at vi skal kjempe mot om andreplassen, men nå har de plutselig fått en luke til Norge, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

SJANSESLØSERI: Det norske laget misbrukte flere gode sjanser mot både Spania og Georgia. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Norge slet med å utnytte flere store sjanser mot Spania og Georgia.

– Vi hadde litt uflaks i de kampene her også. Jeg tipper vi hadde elleve-tolv sjanser, og vi har scoret ett mål. Det kan ikke fortsette. Det er litt press på oss nå, sier Solbakken.

– Vi må vinne de to hjemmekampene i juni. Så er det Georgia igjen, sier landslagssjefen.

De to neste EM-kvalifiseringskampene for Norge kommer mot Skottland 17. juni og Kyros 20. juni. Begge kampene er på Ullevaal.

ROSER UTVIKLINGEN: Ståle Solbakken mener det norske laget har vist stor utvikling mot etablert forsvar. Her med fotballpresident Lise Klaveness i bakgrunnen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Utviklet oss voldsomt

Solbakken ser flere lysglimt tross skuffende resultater.

– Vi er i ferd med å bli et veldig godt fotballag. Vi har utviklet oss voldsomt med ball mot etablert forsvar. Du kan ikke kappe hodet for hver eneste feil, for da tør de heller ikke å spille opp i de små rommene vi trener på. Spillerne må ha lov til å misse en eller to, men noe av det blir for ambisiøst, mener Solbakken.

Landslagssjefen mener samlingen har vært nyttig.

– Jeg er fornøyd med at en stor del av ballbesittelsen er med mening. Vi spiller ikke med «possession» for å spille med «possession», der vi ikke er gjennombruddshissige nok. Når det går fort, så går det fort. Beviset på det er at vi kommer til sjanser, sier han.

– Det er første gang vi har hatt tre dager med ordentlig lagtrening med elleve mot elleve. Det har gjort susen. Før har vi bare hatt én. Nå har vi hatt tre. Det har virkelig hjulpet, fortsetter Solbakken.