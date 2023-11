Solbakken bekrefter: Ajer får tillit - Strandberg benkes

Vassbakk Ajer og Leo Østigård var forsvarsduoen som fikk sjansen hjemme mot Færøyene torsdag.

Til TV 2 bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at duoen får fornyet tillit mot Skottland i kveld.

Han ønsker å se Kristoffer Vassbakk Ajer som midtstopper mot et skotsk lag som vil angripe fra start av. Skottland bør helst vinne med minst to mål mot Norge i kveld.

– Nå får Kristoffer sjansen. Det blir fullt trøkk og masse innlegg mot aggressive skotter. Det fortjener Kristoffer nå. Han har gjort sine beste samlinger under meg de siste to-tre samlingene, og det er også eneste gangen under min tid at han har hatt litt kontinuitet i spillet sitt, sier Ståle Solbakken.

Etter flere år i Celtic og skotsk fotball, vet Kristoffer Vassbakk Ajer litt om hva som venter i Hampden Park i kveld.

– Det er kanskje verdens feteste landslagsarena. Det kommer til å bli fullstendig galskap, sier han i forkant av oppgjøret der skottene skal hylles av sine egne for å ha tatt seg til EM-sluttspillet kommende sommer.

– Må gripe sjansene han får

Stort sett har Stefan Strandberg og Leo Østigård vært Ståle Solbakkens foretrukne stopperduo.



Vassbakk Ajer har fortsatt ikke fått sitt virkelige gjennombrudd på landslaget under Ståle Solbakkens ledelse.

– Folk glemmer det historiske perspektivet. Kristoffer har nesten ikke vært med meg. Han har hatt tre langtidsskader under min tid, og så har han veldig sjeldent spilt stopper i en firer. I klubbhverdagen er han enten sidestopper eller høyreback, og aldri i en firer. Så har han selvfølgelig forutsetninger for å løse det, sier Ståle Solbakken.

STARTER: Jørgen Strand Larsen starter som midtspiss i kveld, mens Stefan Strandberg henvises til benken. Foto: Fredrik Varfjell

Intervjuet med landslagssjefen ble gjort i forbindelse med Norges landslagsstrening på Hampden Park onsdag og før det ble endelig bekreftet at EM-håpet nå er fullstendig knust.

Uansett mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at Solbakken ser framover med uttaket.

– Norge kommer ikke til å spille en viktig landskamp på lang, lang tid. Når Norge omsider går inn i en ny kvalifisering, vil Kristoffer Vassbakk Ajer være et åpenbart alternativ. Ankepunktet mot han har vært at han ikke spiller i en backfirer, men nå får han en fin sjanse til å vise at han takler det mot god motstand. Da gjelder det å gripe de sjansene han får, påpeker Mathisen.

– Kan være Strandbergs siste samling

Neste høst er det Nations League som gjelder for Norge, mens VM-kvalifiseringen tidligst starter våren 2025.

Med det som bakteppe tror Jesper Mathisen at Stefan Strandbergs dager på landslaget nærmer seg slutten.

– Siden det er så langt fram til neste viktige landskamp, så kan det være at Ståle Solbakken ser framover og ønsker å sette sammen et nytt stopperpar. Stefan Strandberg kommer ikke til å spille for Norge i et eventuelt VM i 2026, og i så måte kan dette være hans siste samling. Samtidig har Stefan Strandberg vært en viktig leder for landslaget, og han har nok fått uforholdsmessig mye kritikk. Så det kan jo være at Ståle Solbakken ser på han som en viktig mann å ha i gruppa, sier Jesper Mathisen.

BEKREFTER SEKS: Ståle Solbakken bekrefter store deler av laget mot Skottland i kveld. Blant annet får Oscar Bobb sjansen. Foto: Fredrik Varfjell

Ståle Solbakken har tidligere vært tydelig på at han mener store deler av kritikken mot Stefan Strandberg har vært ufortjent.

– Alle tror at Strandberg ikke har spilt så bra. Men vi ser på Norges kamper og ikke Vålerengas kamper. Han og Leo (Østigård) har vært omtrent like gode. De har klart seg bra og sluppet til få sjanser. Så har det vært noen grove misser, mot Georgia og Skottland, men overordnet har de klart seg bra, sier Solbakken.

I tillegg til Ajer og Østigård, bekrefter Ståle Solbakken at Egil Selvik, Sander Berge (kaptein), Oscar Bobb og Jørgen Strand Larsen starter mot Skottland.

– Det er et par posisjoner jeg er usikker på, meldte Solbakken til TV 2 i forkant av lørdagens trening på Hampden Park.