Solbakken avslører til TV 2: To nye spillere inn i Norge-laget

I et intervju med TV 2 dagen før Norges privatlandskamp hjemme mot Slovakia legger Solbakken frem laget han har tatt ut.

Der er det to nyheter å bite seg merke i:

Julian Ryerson starter som høyreback etter å ha slitt med en betennelse i magen. Kristoffer Vassbakk Ajer flyttes inn som midtstopper sammen med Leo Skiri Østigård, mens Andreas Hanche-Olsen må ta plass på benken.

Mohamed Elyounoussi får starte i en rolle som venstre indreløper. Sander Berge flyttes fra denne posisjonen og ned som midtbaneanker, mens Patrick Berg starter på benken etter å ha slitt med mageproblemer den siste uken.

Med mindre det skjer uforutsette endringer før kampstart, starter Norge slik (4-3-3):

Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Leo Skiri Østigård, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi – Oscar Bobb, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth.

Solbakken sier at han har planlagt noen bytter etter én times spill.

– Er det at Ødegaard eller Haaland skal ut?

– Det er det ikke nødvendigvis, sier Solbakken.

De to norske superstjernene er begge selvskrevne i hver sin startoppstilling når Manchester City tar imot Arsenal i en uhyre viktig gullduell i Premier League på søndag.

Dermed vil mange fans sitte med hjertet i halsen når begge spiller fra start i en privatlandskamp på et ujevnt Ullevaal-gress kun fem dager tidligere.

– Jeg tar i utgangspunktet ikke noe hensyn til det, sier Solbakken og legger til:

– Annet enn stor fornuft. Det er fem dager til den kampen. Jeg har snakket med begge to. Begge to er veldig sugne på å spille kampen. Det tror jeg vi skal være glade for.