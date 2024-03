Solbakken avslører Haaland-avtale

62 minutter stod det på klokken da Erling Braut Haaland ble byttet ut mot Slovakia tirsdag kveld.

Det var planlagt, i likhet med de 75 minuttene Manchester City-stjernen fikk på banen mot Tsjekkia fredag forrige uke.

– Det blir litt mer urolig etter byttene, men de var planlagt på forhånd etter avtaler, forteller Ståle Solbakken til TV 2 dagen derpå.

Landslagssjefen hadde følgende avtale med Haaland:

– Det var et par avtaler som ble gjort før kampen med enkeltspillere, deriblant hadde vi en avtale med Erling om at han skulle spille rundt 70 minutter i den første kampen og 60 minutter i den andre.



Solbakken hadde også en avtale med Martin Ødegaard.

– Martin hadde vi en løpende dialog med. At han skulle slippe det siste kvarteret var vi ganske enige om.



Tenker ikke på storkampen

Førstkommende søndag er det duket for storkamp i Premier League når Haalands Manchester City tar imot Ødegaards Arsenal på Etihad.

BYTTET UT: Martin Ødegaard spilte 79 minutter mot Slovakia. Foto: Beate Oma Dahle

– Er avtalen med Haaland gjort med tanke på kampen i helgen?

– Nei, det er med tanke på banens beskaffenhet og hans eksplosive muskulatur, og at han ikke skal pådra seg noe som ikke hadde vært bra verken for oss, eller for så vidt for Premier League, sier Solbakken og understreker:



– Det er fordi han skal være sunn og frisk resten av sesongen.



Southgate: – Gjorde det samme som Norge

Englands landslagssjef Gareth Southgate måtte også svare for bruken av sine stjerner etter tirsdagens treningskamp mot Belgia.

Der ble City-stjernen John Stones skadet etter ti minutter. Stones hadde spilt hele kampen mot Brasil lørdag.



– Vi har gjort akkurat det samme som Nederland gjorde med Virgil van Dijk i kveld. Det samme som Norge gjorde med Erling Haaland og Martin Ødegaard, de startet igjen, forsvarte Southgate seg med ifølge The Guardian.



MÅTTE FORSVARE SEG: En skadet John Stones måtte forlate banen mot Belgia. I ettertid måtte Gareth Southgate forsvare bruken av sine stjerner. Foto: GLYN KIRK

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener det er fullt forståelig at Haaland og Ødegaard ikke spiller 90 minutter i privatlandskamper.

– Disse treningskampene er de desidert minst viktige kampene de neste månedene, hvor null og niks står på spill, i motsetning til søndag hvor det står noe på spill, sier Mathisen.



– Det blir jo mindre og mindre av disse treningskampene. Kampene ender opp med å bli hakket over trening. Det er tull og tøys at spillere skal drive å risikere ting og hoppe inn i taklinger som gjør at de skader seg og mister viktige kamper, utdyper Mathisen.