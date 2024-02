Søker om Champions League-finale til Ullevaal

En drøm kan bli realitet – Fotballforbundet ønsker å bringe Champions League-finalen for kvinner til Ullevaal stadion i 2026 eller 2027, og har full støtte fra Oslo kommune.

Nylig ble Norge vraket av Sverige og Danmark til søknaden om et felles fotball-EM for kvinner i 2029.

Fotballpresident Lise Klaveness ser muligheter og ikke begrensninger.

Nå øyner hun muligheten til å arrangere en av de mest prestisjetunge turneringene innen kvinnefotball.

– Utviklingen i internasjonal kvinnefotball går rekordfort, og de beste lagene i Champions League spiller på et skyhøyt nivå. Champions League for kvinner har på rekordtid blitt stort sportslig, kommersielt og publikumsmessig, anfører fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

Fotballforbundet forsøkte også i 2019 å få finalen til Norge i sesongen 2022/23, men kom dessverre ikke gjennom nåløyet med den søknaden.



Oslo kommune gir sin fulle støtte og sammen satser de på nytt.

– Champions League-finalen er et fantastisk idrettsarrangement, som vi ønsker varmt velkommen til verdens beste by, uttrykker Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring I Oslo kommune.



Hun understreker kommunens engasjement videre:

– Før valget var vi klare på at vi vil tiltrekke oss flere internasjonale idrettsarrangementer til Oslo – dette følger vi nå opp.

Skaper drømmer

NFF har jobbet med søknaden en god stund og gir uttrykk for at Uefa er svært positive til Norges interesse.



I juni i fjor var Klaveness selv til stede Eindhoven da Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen vant finalen mot Wolfsburg.

TRIUMF: Caroline Graham Hansen løfter trofeet etter fjorårets finaleseier. Foto: Martin Meissner

– Gledelig nok har en eller flere norske jenter spilt i de fleste finalene de siste årene. Men også klubbene her hjemme har store ambisjoner, og vi gleder oss over Brann i årets turnering, fortsetter Klaveness.



Nå vil hun hente den største klubbkonkurransen til Norge for å inspirere unge spillere.



– Det å få arrangere den største internasjonale klubbfinalen på norsk jord vil selvsagt gi en folkefest på Ullevaal stadion, og i Oslo by, men det viktigste er å stimulere enda flere norske jenter og klubber til å skape glede, drømmer og fellesskap, sier Lise Klaveness.



Håper å ta del i EM-prosessen

Klaveness har tidligere vært tydelig på at det er ekstremt viktig at norske lag og spillere får sine gjennombrudd i de største internasjonale konkurransene.

Store arrangementer her til lands vil dessuten bidra til å sette Norge på kartet i enda større grad.

– I tillegg er vi i dialog med Danmark og Sverige rundt EM 2029 for å se på muligheten for å få til noen folkefester på Ullevaal stadion, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Oslo kommune erkjenner potensialet ved å ha finalen lokalt.

De håper arrangementet vil inspirere flere jenter til å satse, og at kommunen sammen med frivilligheten, kan jobbe for å oppmuntre flere jenter til å spille fotball.



– Ringvirkningene av dette arrangementet vil komme barn og unge i Oslo til gode, noe som er en hovedprioritering for dette byrådet, avslutter byråd Leirvik North.