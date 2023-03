Snudde til seier etter to magiske minutter: – Kan puste lettet ut

Lyn - Brann 1-2

Det lugget for de regjerende seriemesterne mot Lyn. Bergenserne var i trøbbel etter en rotete førsteomgang, men to mål på to minutter sørget for tre poeng i Toppserie-åpningen.

Først gjorde Branns amerikanske nykommer Alyssa Walker alt på egenhånd da hun fikset 1-1-utligningen, og under to minutter senere kriget Nora Eide Lie inn matchvinnermålet.

– Brann kan puste lettet ut. For dette var langt fra hundre prosent sikkert, sier TV 2-kommentator Amund I. Lutnæs.

Tidligere Brann-spiller og nåværende TV 2-ekspert Ingrid Ryland tror sine gamle lagvenninner er lettet etter å ha slått tilbake etter Anna Aahjems 1-0-mål.

– Lyn borte er en tøff kamp. Jeg er sikker på at det er flere av de antatt beste lagene som kommer til å gi fra seg poeng borte der, sier Ryland.

Andrine Hegerberg i sin første obligatoriske Brann-kamp. Foto: Lage Ask/TV 2

– Jeg tror Brann syns det er deilig å være ferdig med denne kampen.

Det kan Branns Marit Bratberg Lund skrive under på.

– Det var en stor lettelse. Det var noen litt fæle minutter på slutten, men det var veldig deilig at det gikk, sier Bratberg Lund til TV 2.

Brann-trener Olli Harder innrømmer at laget hans ikke var på sitt beste i dag, men er fornøyd med å kunne dra vestover med seier.

– Vi viste seriemester-mentalitet i dag, sier Harder til TV 2.

Slik var kampen

På sin midlertidige hjemmebane på Grorud var det Lyn til kampens første store sjanse, men Aurora Mikalsen stoppet Anna Aahjem da hun ble spilt fri i bakrommet.

Kvarteret ut i kampen fikk Brann en svær mulighet. Marthine Østenstad klinket ballen i tverrligger etter å ha kombinert med Hegerberg.

Midtveis i omgangen fikk Lyns Julie Aune Jorde gult kort for en altfor sen takling på Brann-debutant Sara Ritter. 17-åringen fikk sjansen i Brann-kaptein Cecilie Kvammes skadefravær.

Etter 38 minutter fikk Aahjem en ny sjanse. Emilie Closs rundlurte Ritter på venstresiden, før hun slo inn foran mål. Der kom Aahjem seg foran Østenstad og satte ballen i mål til 1-0.

– Hun har terrorisert Brann-forsvaret til tider, sa TV 2-kommentator Amund I. Lutnæs.

Den målfarlige sunnmøringen, som scoret ni ganger forrige sesong, dro også en Ronaldo-feiring etter målet.

– Det har vært en frustrerende omgang for Brann, oppsummerte kommentatoren.

Brann-debutant Sara Ritter (17) fikk en tøff start på Grorud. Foto: Lage Ask/TV 2

– Det har ikke vært noe seriemester-takter over Brann de første 45 minuttene.

Magiske Brann-minutter

Fem minutter ut i andreomgang prøvde Marit Bratberg Lund seg på et frispark fra skrått hold. Backen med den giftige venstrefoten fikk et greit treff, men Lyn-keeper Sandra Ask fikk avverget faren.

Like etter fikk den amerikanske nyervervelsen Alyssa Walker heade fra farlig hold, men spissen fikk ikke et godt treff.

Men kun to minutter senere gjorde Walker alt selv. Angriperen utnyttet en feil i Lyn-forsvaret. Amerikaneren avanserte med ball før hun på pent vis prikket inn 1-1.

– Hun er hentet til Bergen for å gjøre akkurat det der, sa kommentatoren.

Kun to minutter senere var det hele snudd. Etter litt kaos i Lyn-boksen fikk Nora Eide Lie banket inn 2-1 til bergenserne.

– Det er en skikkelig krigerscoring.

Etter 60 minutter fikk Brann likevel en nedtur da Bratberg Lund måtte ut med skade.

Bergenserne så vesentlig mer komfortable ut etter de to kjappe scoringene. En Hegerberg-corner ble stanget mot mål av Østenstad, men nok en gang ble forsvarerens forsøk stoppet av tverrliggeren.

I sluttminuttene var det Lyn som presset på for scoring. Brann hadde flere skumle balltap og hjemmelaget fikk flere dødballmuligheter. På overtid var Brann-nervene i høyspenn da Oslo-laget fikk corner, men noe scoring ble det ikke.

Dermed tok Brann tre poeng i åpningskampen. Neste helg venter et Bergensderby for Brann mot Åsane, mens Lyn skal på besøk til Avaldsnes.

– Det føles kjipt å gå herfra med null poeng, sier målscorer Aahjem til TV 2.