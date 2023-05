Snakker ut: – Får lov til å være to normale gutter

MOSJØEN (TV 2): Få dager etter at Marcus og Martinus Gunnarsen skrev pophistorie, spilte de en cupkamp mot Bodø/Glimt tvillingene sent vil glemme.

Popstjerne-tvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen (begge 21) ble skjermet i forkant av cupkampen mot Bodø/Glimt. I oppgjøret startet Marcus på topp, mens Martinus satt på benken.

Så ble Martinus byttet inn for tvillingbroren etter 70 minutter.

– Det er selvsagt en spesiell kveld for Mosjøen. Det er en av de største kampene vi kan spille, og mot Norges beste lag, sier Martinus til TV 2 etter kampen.

Mosjøen kjempet mot topplaget, men gjestene vant fortjent 3-0.

– Det var en stor opplevelse for oss og for folka som var her, så dette kommer vi ikke til å glemme, legger tvillingbroren til.

– En guttedrøm

Til vanlig lager de musikk, opptrer på konserter og store scener verden over. Nylig skrev de også pophistorie. «Elektrisk» er den første norskspråklige låten som har nådd mer enn 100 millioner avspillinger på Spotify.

Likevel setter de cuptapet mot Bodø/Glimt høyt opp på lista.

– Det er en guttedrøm. Selv om man har gjort utrolig mye i livet sitt når det kommer til musikk, som kanskje ikke mange andre får lov til å gjøre, så er dette en drøm, sier Marcus.

Kombinerer

Popstjerne-brødrene bruker fotballen til å koble av i hverdagen, og spiler aller helst uansett hvor de befinner seg i verden.

– Vi tar tid til å spille når vi er hjemme, også gjør vi det når vi er ute. Vi prøver å alltid finne en fotballbane. Fotball er fantastisk gøy, forklarer Martinus.

OPPTRER: Marcus & Martinus med bidraget Air under finalen i Melodifestivalen i Friends Arena. Foto: Christine Olsson/TT / NTB

Tvillingbroren legger til at de pleier å trene med et bestemt lag i Stockholm, hvor de har jobbet med og produsert mye av musikken sin de siste årene.

Blant annet har duoen deltatt i den svenske versjonen av Maskorama og i Sverige Melodi Grand Prix.

– Vi har lagt utrolig mye innsats i det siden vi var liten, så vi greier ikke gi helt slipp på det enda, forklarer Marcus.

FORNØYDE: Martinus (t.v) og Marcus var blid som smør etter tapet mot Bodø/Glimt. Foto: TV 2

Fristed

Siden de vant MGP junior som barn i 2012 har hverdagen forandret seg for tvillingene. Marcus mener det beste med å komme hjem til Mosjøen og fotballaget er å bare være «to helt vanlige gutter».

– Et det et fristed?

– Ja, det blir litt det. Vi får lov til å være to normale gutter og de ser på oss som det også. Så får vi bli taklet og alt det som alle andre får, sier Martinus.

Han gikk selv hardt inn i en takling på Bodø/Glimts Isak Amundsen.

– Ja, det var på ball da. Haha. Vi må forsvare oss litt da, sier han humrende.

Får ros av Glimt-stjerne

Tvillingene innrømmer at de ble starstrucked at å møte Glimt-stjernene. Det ble også serielederens Marius Lode.

– Ja, det er helt klart. Jeg bodde sammen med Thomas Drage (fotballspiller fra Mosjøen) i en periode og da var det ingenting annet enn Marcus & Martinus som sto på. Jeg våknet stort sett hver dag til havregrøt og «Elektrisk» som sto på, røper forsvarsspilleren.

– De kan mer enn å synge?

– Det er godt og imponerende at de klarer å balansere to karrierer på en gang. All ære til dem. Det er «jilt» å se at to gutter som har opplevd så mye er så ydmyke, springer ræva av seg og kjemper for det de liker, fortsetter Lode.