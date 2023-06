Smerud vil ha debatt i norsk fotball: – Hvor viktig er U21?

Etter Norges exit i U21-EM lurer avtroppende U21-sjef, Leif Gunnar Smerud, på hvor viktig et mesterskap egentlig er for norsk fotball.

Det ble 1-0-seier over Italia, men Norges U21-gutter måtte innse at EM-eventyret er over for denne gang.

Til tross for godkjente, og tidvis meget gode, prestasjoner, måtte Norge, etter tap mot både Sveits og Frankrike, pakke kofferten å forlate Romania etter gruppespillet.

Nå tar landslagssjef Leif Gunnar Smerud til ordet for en debatt i norsk fotball.

– Når du ser at Sveits kommer med fullt mannskap og full pupp, og vi vet at vi ikke har med alle våre, så er det klart at der og da tenker man at det hadde vært fantastisk og hatt med alt vi kan når vi først har denne muligheten til å vise oss fram i et mesterskap, sier Smerud til TV 2 og fortsetter:

– Dette er et viktig spørsmål: Hvor viktig er mesterskapet for Norge? Hvor viktig er U21? Hvor viktig er G19? Der er dette et enda større problem. Vi har med veldig mange av de beste, G19 reiser med redusert mannskap.

– Selvfølgelig er det surt



Smerud sikter til at U21-gjengen reiste til Romania uten flere av sine største stjerner, deriblant Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen, som begge var en del av A-landslagstroppen i kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros.

Samtidig reiste både Sveits og Italia til U21-EM med flere A-landslagsspillere.

KAPTEIN: Sandro Tonali har 14 kamper for det italienske A-landslaget. Under EM er han kaptein for landets U21-lag. Foto: Vinny Orlando/IPA Sport / ipa-ag

46-åringen innrømmer at det er frustrerende.

– Ja, det er klart det er det. Vi sender også et G19 til mesterskap med nærmest et C-lag, så det er klart at har tenker jeg at norsk fotball har en utfordring. Hvis vi skal prestere i mesterskap, må vi få med de beste, det må vi. Så har vi fått med veldig mange av de her, men vi mangler jo noen, sier Smerud og legger til:



– Nå ble det sånn og det lever vi med, men når du spør om det er surt å se at alle sveitserne kommer med fullt A-mannskap og vi ikke får det til, så e det selvfølgelig det.



INGEN A-SPILLERE: Der konkurrentene mannet opp, reiste Leif Gunnar Smerud og Norge til U21-EM med minimalt av A-lagserfaring i troppen. Foto: Nikola Krstic

Smerud understreker videre at dette ikke handler om enkeltspillere, men et større bilde. I Norges tropp er det nemlig minimalt med A-lagserfaring. Sveits på sin side har eksempelvis med åtte spillere som har kamper for A-landslaget.

– Jeg bare ser at noen av de vi ligger i jevn konkurranse med, de klarer å komme hit med fullt mannskap, mens andre, inkludert oss, kanskje ikke får det til. Jeg tenker at det er sentral problemstilling for å få suksess.



Solbakken: – Dette er den største utfordringen

Både Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen var i utgangspunktet en del av U21-troppen til EM, men begge meldte forfall da de ble tatt ut på A-landslaget. Der fikk duoen sju minutter fordelt på to kamper.

IKKE MED: Selv om de begge var tatt ut, endte både Hugo Vetlesen og Jørgen Strand Larsen med å droppe U21-EM til fordel for A-landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er kjedelig at ikke slike mesterskap som dette eller det som skal spilles med G19 blir prioritert, men samtidig må man ha respekt for klubbenes ønsker når ikke disse mesterskapene ligger på datoer hvor klubbene har spillefri. Det er klubbene som betaler lønningene, og så forstår jeg også at et A-landslag trumfer de yngre landslagene selv om ikke det alltid blir veldig mye spilletid, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Landslagssjef Ståle Solbakken skjønner at det kan være frustrerende, men peker samtidig på at det alltid er flere sider.

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN: Landslagssjef Ståle Solbakken er tydelig på at det faktum at U21-EM ligger utenfor internasjonal dato er den største utfordringen med tanke på troppssammensetning. Foto: Terje Pedersen

– Du kan godt kalle det frustrerende, men man må også sette seg inn i den situasjonen at Hugo bytter klubb nå og at her er det satt krav for at det her skal gå igjennom. Det er på en måte Hugos framtid, og i og med at han da er på A-landslaget, så synes jeg ikke det er så rart, sier Solbakken til TV 2.



Deretter peker landslagssjefen på det han mener er hovedproblemet.

– Den største utfordringen her er at det (EM) ikke ligger på internasjonal dato, ikke sant. Man prater jo ofte om belastning på spillerne. Jeg synes jo at Norge har fått det til bra da, med at de har fått til et godt samarbeid med de norske klubbene, sånn at alle de norske spillerne er der, minus da Hugo som var på A-landslaget og som antageligvis skal skifte klubb nå, påpeker Solbakken.

– En viktig diskusjon



Tilbake i Romania er Smerud enig med Solbakken om at den norske sesongsyklusen er hovedutfordringen.

– Vi har en terminliste som vi må forholde oss til. Hvilken posisjon skal et mesterskap, eller flere mesterskap, ha når vi legger terminlisten? Hvor viktig er det? Hva er interessen og muligheten i de internasjonale klubbene og miljøene?, spør Smerud, før han fortsetter:

– Hvis det stemmer at andre nasjoner klarer å få dette til, så tenkte jeg da du stilte spørsmål om de som ikke er her, at her er det en viktig diskusjon. Det er ikke fordi at jeg skal legge veldig stort fokus på de som ikke er her for oss nå, men fordi jeg tenker det er viktig for norsk fotball når vi legger så mye i det.



JUBEL: Sveits-trener Patrick Rahmen kunne juble etter 2-1 mot Norge i EMs åpningskamp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Etter tre poeng og exit i EM forstår også Mathisen at dette er noe som frustrerer Smerud. TV 2-eksperten mener at U21-laget reiste redusert til Romania.

– Det naturligvis kjedelig at det er sånn, for i Norge har vi ikke flere spillere enn at når de beste ikke er med så blir laget og troppen markant svekket. For spillerne selv tror jeg de gjerne skulle bidratt i slike mesterskap, for i tillegg til at det er gøy er det et veldig fint utstillingsvindu, legger Mathisen til.



Nå ønsker den avtroppende U21-sjefen at man i større grad diskuterer viktigheten av et mesterskap for norsk fotball, og hvor mye det skal tas hensyn til i fremtiden.

– Som nasjon tror jeg det ligger mange oppsider i dette. Vi legger mye ressurser i å komme oss til mesterskap, sant, og da er det det å få vist fram hva vi faktisk har og kan. Det vil alle i norsk fotball egentlig kjenne på. Det er jo det å ha med de beste spillerne et klart suksesskriteriet, avslutter Smerud.