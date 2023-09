Leif Gunnar Smerud får ansvar for kvinnelandslaget ut 2023. Det melder Norges Fotballforbund på sine sider.

– Jeg er glad og stolt over å få tilliten til å hjelpe NFF og kvinnelandslaget, når de nå står uten hovedtrener, sier Smerud via forbundets sider.



Han utdyper til TV 2:

– Dette blir veldig spennende og intenst. Det er seks spennende kamper som venter i Nations League fram mot jul. Det gleder jeg meg til.



– Ikke det mest spennende valget

Smerud var i perioden 2014 til 2023 trener for Norges U21-landslag for herrer.

– Leif Gunnar har blitt en vikar for landslag, det er ikke noe nytt for ham og det tenker jeg er bra, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det er ikke det mest spennende valget, men jeg skjønner at det kan oppleves som et ganske trygt valg med sin brede erfaring med U21 og kvinnelandslaget, sier TV 2s Mina Finstad Berg.



FLERE ROLLER: Leif Gunnar Smerud har hatt flere ulike roller i NFF. Nå skal han være midlertidig trener for kvinnelandslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det er andre gang Smerud tar over kvinnelandslaget. I 2016 tok han også rollen midlertidig da Roger Finjord var ferdig som hovedtrener.



Gulbrandsen beskriver sin tidligere trener som tydelig og faglig sterk.

– I tillegg har han en bakgrunn med psykologiutdannelse og en del andre viktige egenskaper. Jeg tenker, som jeg har sagt før med litt glimt i øyet, at dette laget trenger en form for parterapi for å finne en riktig vei, sier Gulbrandsen.

GLEDER SEG: Det blir noen hektiske måneder for Smerud. Foto: Nikola Krstic

Rogalendingen forteller at han egentlig var forberedt på «klubblivet» etter mange år med landslag, men tilbudet fra NFF kunne han ikke si nei til.

– Å bidra nå i høst med viktige Nations League-kamper bare noen uker unna kjennes som en spennende og meningsfull utfordring.

– Jeg har naturligvis fulgt kvinnelandslaget fra utsiden, og vet at det er mye her jeg må sette meg inn i på kort tid, fortsetter den nye landslagssjefen.



– Et omdømme som ikke er veldig bra

1. september ble det klart at Hege Riise var ferdig i sin stilling som norsk landslagssjef.

– Det man ønsker er et landslag som er et forbilde og flaggskip for Norge, med en positivitet rundt seg. De har jo fått et omdømme som ikke er veldig bra nå. Det må man jobbe med, sier Gulbrandsen.



Det stormet rundt kvinnelandslaget under VM på New Zealand denne sommeren, særlig i etterkant av Caroline Graham Hansens utblåsning.

Nettavisen erfarte at halvparten av spillerne i VM-troppen vurderte sin landslagsfremtid.

– Hvor trygg er du på at du får velge fritt og at alle blir med videre?

– Jeg håper at alle ønsker å spille for Norge, men det kjenner jeg ikke til. Jeg har ikke snakket med noen spillere om dette, men jeg har ingen indikasjoner på noe annet, sier Smerud til TV 2.



STORE STJERNER: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen er to sentrale spillere for kvinnelandslaget. Foto: Lise Åserud

Usikker fremtid for trenerapparatet

TV 2 erfarte at flere landslagsspillere var misfornøyde med assistenttrener Monica Knudsen. Ingvild Stensland var Riises andre assistent, og Smerud fikk spørsmål om duoen blir med videre.

– Når det gjelder apparat, så må vi få lov til å bruke litt tid, og komme tilbake til det. Så det kan jeg ikke svare på nå, sier han, og fortsetter:

– Men jeg vet at det er gode folk som er i apparatet som er der nå, vi vil bare bruk litt tid på det. Det ber jeg om forståelse for, sier rogalendingen til TV 2.



BLIR DE MED VIDERE?: Landslagstrenerne Ingvild Stensland t.v. og Monica Knudsens fremtid er i det blå.. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lise Klaveness fikk også spørsmål om Knudsen og Stensland bil bli en del av Smeruds trenerteam.



– Det vet vi ikke. Det vil bli avgjort i løpet av uken, og det er det administrasjonen som styrer. Innen fredag vil vel det være avklart, sier fotballpresidenten.

Havnet i konflikter

Under sommerens U21-EM havnet Smerud i fokus etter at en kommunikasjonssvikt skapte forvirring etter Norges åpningskamp mot Sveits.

Etter at keeper Mads Hedenstad Christiansen hadde sluppet inn to enkle mål kunne NRK fortelle at han var vraket til neste kamp, noe Christiansen selv ikke visste noe om.

– Han sier at han prøver å beskytte spillerne sine, men så driter han seg ut gang på gang. Det har man hørt fra flere generasjoner også, uttalte Christiansen til Romerikes Blad.



– Jeg rakk ikke å informere Mads, men gjorde det jeg gjorde for å skåne han. Og i lys av det er det snodig at han ikke greier å legge dette bak seg og gå videre, sa Smerud til NRK om kritikken.

Under mesterskapet var nåværende Ajax-spiller Sivert Mannsverk svært misfornøyd med å bli tatt av etter 45 minutter mot Sveits.

– Å bli tatt av i pausen er ganske brutalt og jeg har ikke fått noen grunn heller. Jeg forstår ingenting, sa Mannsverk til VG.



Også i 2019 var det misnøye med Smerud. Tobias Heintz uttalte den gang at spillerne ble «hengt ut» overfor TV 2.

Smerud ga seg som sjef for U21-landslaget etter ni år i sommer.



– Det har vært noen konflikter med spillere som ikke har trivdes under Smeruds ledelse. Nå tror jeg og håper vi har en spillergruppe som er innstilt på å faktisk klare og legge en del av sommerens konflikter bak seg, sier Finstad Berg.