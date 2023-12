Smerud-støtte: – Jeg har sansen for ham

SANKT PÖLTEN (TV 2): Norge må ut i playoff for å redde Nations League-plassen i februar, men det er usikkert hvem som leder laget.

Fem poeng på seks kamper.

Det er fasit for Leif Gunnar Smerud som landslagssjef for Norges fotballkvinner, som må ut i playoff i februar for å berge plassen på øverste nivå Nations League.

Smerud aner ikke om han leder Norge i kampene mot enten Bosnia-Hercegovina, Serbia, Kroatia eller Ungarn.

– Det er ikke noe som inngår i den avtalen som jeg har gjort. Det får vi se på nå, sier han til TV 2.

USIKKER FREMTID: Leif Gunnar Smerud fikk jobben med å lede Norge i Nations League-kampene etter at Hege Riise var ferdig etter sommerens VM. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Spillere med Smerud-støtte

Karina Sævik håper Smerud fortsetter.

– Jeg har sansen for ham, både på og av banen, sier hun til TV 2.

– Han er tydelig. Jeg føler at vi har fått til å spille som han ønsker ganske fort. Jeg liker å spille sånn, og vi har hatt ganske mange bytter, men det er ikke til meg eller oss spillere, fortsetter Sævik.

Vålerenga-spilleren mener en ny landslagssjef vil ha begrenset mulighet til å innføre sine prinsipper før playoffen i februar.

– Jeg synes Smerud har gjort en god jobb, og vi har hatt stigning, sier Frida Maanum til TV 2.

ROSER SJEFEN: Frida Maanum mener Leif Gunnar Smerud har gjort en god jobb som landslagssjef for Norge denne høsten. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Fotballpresident Lise Klaveness ønsket ikke å kommentere trenerspørsmålet tirsdag kveld.

Smerud: – Kjekk gjeng

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener Norge ser mye bedre ut enn på lenge. Det sier hun etter 1-2-tapet mot Østerrike.

Gulbrandsen gir sin støtte til Smerud.

– Jeg synes at han har startet en god prosess. Han er dyktig i det han gjør, og han er tøff nok til å styre en gruppe, så jeg tenker per nå at det ikke er så mange andre som er bedre til å ta Norge til det de må få til, sier hun.

STØTTER SMERUD: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Smerud kom inn for Hege Riise etter sommerens VM.

– Det er et helt annet samhold, det er spillere som snur seg mot hverandre og snakker sammen. Det virker som at han har fått dem til å gå i en felles retning. Det er helt avgjørende, mener Gulbrandsen.

Selv vil ikke Smerud si for mye om egen fremtid.

– Jeg gikk inn her for å ta de seks kampene, og jeg har mine prosesser som går. Jeg synes det er en kjekk gjeng å jobbe med, men så får vi sette oss ned og se på det og andre ting, hva om er mulig og hva som er rett for meg og NFF, sier Smerud.