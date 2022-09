Smell for Avaldsnes: Sterkt resultat røk på overtid

Avaldsnes var på vei mot et imponerende resultat. Så raknet det i siste minutt.

SKUFFELSE: Poenget røk på overtid for John Arne Riises lag. Foto: Jan Kåre Ness

Lyn-Avaldsnes 2-1

Lyn, som nesten kvalifiserte seg til mesterskapssluttspillet, var klar favoritt og styrte siste halvdel av første omgang.

Jenny Kristine Olsen fikset ledelse etter en halvtime spilt, i kampen som var flyttet til kunstgresset på Grorud på grunn av baneforholdene på Kringsjå.

Til tross for at Lyn skapte flere store sjanser, lå Avaldsnes bare under med ett mål til pause.

John Arne Riise tok grep og gjorde tre bytter.

Bare to minutter ut i andre omgang kunne han juble for utligning på 42-årsdagen sin.

Kaja Olsen, som startet kampen, stanget inn 1-1 på et hjørnespark.

Avaldsnes klamret seg fast til det som ville være et viktig poeng i en vrien bortekamp. Etter to og et halvt av tre tillagte overtidsminutter raknet det, da Cathinka Tandberg fikset 2-1 til hjemmelaget med en lekker heading.

Avaldsnes har kommet svært skjevt ut i sluttspillet. De ligger på nedrykksplass etter tre av sju runder med ett poeng.

Neste runde (2. oktober) blir svært viktig for Riise og co. Da spiller de hjemme mot TIL2020.

