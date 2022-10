Sliter med å finne store nok ord: – Utenomjordisk

I det 23 minutter lange TV 2 play-programmet om Erling Braut Haaland går programleder Jan-Henrik Børslid og TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i dybden på fenomenet.

Haaland er toppscorer i Premier League med 15 mål på ni kamper. I tillegg har han scoret fem mål på tre kamper i Champions League.

Men ser man på såkalt «Expected Goals» (xG), skulle jærbuen ha scoret tolv. Altså ligger han åtte mål over det han er forventet å score.

– Han ligger over hele veien. Det er sjeldent, selv toppspisser varierer. Det er ikke alltid de bøtter inn. Det er helt latterlig. Han burde ha scoret 12 mål, men har scoret 20. Det er veldig vanskelig, selv for Haaland.

MÅLMASKIN: Foruten 2019/2020-sesongen i Dortmund har Erling Braut Haaland scoret mer enn det som var forventet. Det gjør han også hittil for Manchester City. Foto: Fenomenet Haaland / TV 2 Play

– Det viktigste er at du kommer til mange gode sjanser, for det vil variere litt om man greier å sette de, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han har fulgt spillere i Premier League i årevis, og sliter med å finne store nok ord til å beskrive toppscorerens sesongåpning for de lyseblå.

– Sesongstarten er utenomjordisk. Med en spiss som kommer til mange og gode sjanser og i tillegg er ekstremt god til å putte mange av de i mål er en dødelig kombinasjon.

Kritiserte Kings kjempesesong

TV 2-eksperten mimrer tilbake til da han kritiserte Joshua Kings kjempesesong i Premier League i 2016/2017-sesongen.

King storspilte og scoret 16 mål i ligaen. Thorstvedt uttalte etter sesongen at King hadde flaks.

– For å si det brutalt: Han har hatt flaks. Og vi liker ikke flaks. Vi liker at ting er rasjonelle og logiske, sa Thorstvedt i 2017.

King selv mente påstanden var helt latterlig.

– Kommer det samme til å skje med Braut Haaland?

– Jeg vil ikke kalle det tørketid, men at han skal greie å overscore så mye som han har gjort... selv for han og City vil det være vanskelig å opprettholde dette nivået, sier Thorstvedt.

Utfordrer eksperten: – Vil Haaland få tørketid?

– Folk spekulerer i at han kan score 60 mål denne sesongen. Det tror jeg blir vanskelig. Men jeg tar det i mot hvis jeg får det! Er man glad i scoringsrekorder er det bare å lene seg tilbake og nyte.

– Du hadde ikke noe i mot King. Men du forutså at det kom til å skje. Vil det samme skje med Haaland?

– En viss oppbremsing. Ikke radikalt, men at han kan score over ett mål i snitt per kamp er sannsynlig. Han er langt foran skjema, men 60 mål i Premier League? Det tror jeg ikke på. Men jeg trodde også det var utopi at han skulle score 40 mål som noen interne veddemål her har gått på, utdyper Thorstvedt.