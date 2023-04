Sliter: – Jeg lot meg påvirke

Se Athletic - Real Sociedad lørdag kl. 16.10 på TV 2 Play!

Forrige gang det intense baskerderbyet mellom Athletic og Real Sociedad ble spilt, var Alexander Sørloth i fyr og flamme.

Scoring, tre poeng på fullsatt hjemmebane og en 3. plass i Spania med god margin. Formen den måneden gjorde at han ble kåret til månedens spiller i januar i LaLiga.

Nå er det igjen derby mot erkerivalen, men situasjonen er langt i fra like lys for Sørloth. Forrige scoring for klubben kom for over to måneder siden, og trønderen er tidvis henvist til benken.

– Tidligere ble jeg påvirket av måltørke. Jeg begynte å bli besatt etter 3-4 kamper uten mål. Nå, med mer erfaring, tenker jeg ikke så mye på det. Jeg vet målene vil komme, sier han til LaLiga-TV.

Forrige scoring kom for Norge i EM-kvalifiseringen mot Georgia. Se scoringen under:

– Mentalt aspekt

Ni scoringer i ligaen gjør 2022/23-sesongen til en av Sørloths sterkeste, men landslagsspilleren er ikke lenger blant de mest målfarlige i LaLiga.

– Det er risikabelt å endre spillestilen eller tvinge frem endringer for å score. Jeg gjør som alltid, og etter hvert vil scoringene komme, for det har jeg styrkene til å kunne gjøre. Det er også et mentalt aspekt oppi dette, sier han.

Selv om han er i en måltørke, prøver han å ikke stresse.

– Jeg prøver å huske at jeg er en god spiller, og at jeg kan score på neste mulighet. Mine tidligere mål gir meg selvtillit, og gjør at jeg ikke føler meg som en dårlig spiller.

FORRIGE DERBY: I hjemmekampen mot Athletic scoret Alexander Sørloth i 3-1-seieren. Foto: ANDER GILLENEA

Vil fortsatt bli

Alexander Sørloth har tidligere vært veldig klar på at han vil fortsette i Real Soceidad, selv om utlånet fra RB Leipzig går ut til sommeren.

– Akkurat nå så ønsker jeg å bli i Real Sociedad. Jeg trives godt her og i byen. Familien trives veldig godt. Det er bare positive ting å si. Det er der hodet mitt er nå, så blir det spennende å se hva som skjer framover, sa Sørloth da TV 2 var på besøk i San Sebastian i januar.

Tre måneder senere er ordlyden den samme, uten at fremtiden på noen måte er avklart enda.

– Som sagt, så liker jeg mer her. Jeg elsker byen, menneskene og har et godt forhold til klubben. Men det er fotball, og man vet aldri, men akkurat nå handler det om å sikre Champions League-plassen, sier Sørloth i intervjuet før helgens TV 2 Play-sendte kamp.

To seire på siste sju kampene har invitert flere lag inn i kampen om topp 4 i LaLiga. Derbyet mot Athletic blir derfor meget viktig.

– Vi har en god følelse, men å oppnå målet vårt avhenger av oss. Det er bedre å fikse det selv enn å se hva andre gjør. Kampen betyr mye for fansen og for byen. Det blir en viktig kamp følelsesmessig, og en seier ville gitt oss selvtillit til å tro vi er et godt lag, sier han.