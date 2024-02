Slik vil Molde unngå nye skandalescener

Molde-fansen må legitimere seg med ID for å slippe inn på egen stadion når Legia Warszawa kommer på besøk.

Dette for å unngå at noen av motstandernes supportere sniker seg inn på torsdagens 16-delsfinale i Europa Conference League.



Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har nemlig utestengt polakkene fra fem kamper etter at de var involvert i det som ble beskrevet som «motbydelige og farlige scener» i forbindelse med Conference League-kampen mot Aston Villa i Birmingham i november.

Der ble 46 personer arrestert etter at fire politibetjenter ble skadet i bråk utenfor stadion, noe som resulterte i at Legia-supporterne ble nektet adgang på tribunene.

BRÅK: Det oppsto tumulter utenfor stadion da Legia møtte Aston Villa i Birmingham. Foto: CARL RECINE

– Etter den hendelsen har UEFA kommet med noen begrensninger på hvem som kan komme på kamp fra Polen, som vi må håndheve. Det har gjort det litt trøblete å sile ut hvem som kan kjøpe billetter, sier Øystein Neerland, MFKs administrerende direktør, til TV 2.

Blir bortvist

Klubben vil ikke vil nekte polske statsborgere adgang til Aker stadion, men det er ikke tillatt med supportereffekter fra Legia på tribunene. De som bærer dette blir bortvist. Billettkjøp må registreres på navn og det vil være ID-sjekk ved inngangen.

– Vi gjør det vi kan for å ha trygge rammer rundt kampen og for å unngå at det skal bli bråk. Det har blitt litt komplisert, men vi skal løse dette på en god måte, mener Neerland.

TRYGT: Øystein Neerland i Molde FK tror ikke det kommer Legia-supportere til Molde for å lage bråk. Foto: Per Christian Dyrø

Ifølge Romsdals Budstikke måtte klubben stoppe billettsalget på nett i en periode etter at det ble oppdaget at Legia-supportere forsøkte å kjøpe billetter på hjemmetribunen.

– De som har ansvaret for sikkerheten vil, sammen med politiet, sørge for at dette blir et trygt arrangement. Vi ønsker å se så mange som mulig på det vi regner med skal bli som en hvilken som helst annen kamp internasjonalt mot en god motstander.

– Er det noe som tilsier at det kommer mange supportere fra Polen?

– Det tror jeg ikke, men dette er noe som politiet følger tett i samarbeid med polske myndigheter, svarer MFK-direktøren.

Avsnittsleder ved Molde politistasjon, Eirik Valved, anslår at 150 Legia-supportere tar turen til byen - til tross for at de ikke slipper inn på stadion.

BORTEFANS: Legia-fans ble kastet ut fra hjemmeseksjonen på Villa Park. Foto: Joe Giddens

– Ettersom det ikke er organiserte turer for supporterne, så har vi litt mindre tilgang til informasjon nå enn det vi vanligvis kan støtte oss til. Normalt så kan vi anslå ut fra hvor mange bortebilletter som er solgt, eller hvor mange som har meldt seg på turene til supporterklubbene. Det blir imidlertid antydet at det kan komme rundt 150 fans fra Polen, som ønsker å støtte laget sitt ved å vise seg frem i bybildet. Men vi forventer ikke noe bråk, understreker Valved.



På Aker stadion er det ikke noe nytt med utenlandske motstandere som kan skape potensielle utfordringer. Politiet har imidlertid gode erfaringer med å møte de med et smil og «velkommen til Molde.»

– Det får vi som regel god respons på. Og det eksisterer ikke noe «fiendebilde» mellom Legia Warszawa og Molde. Det er annerledes når de drar på bortekamp i storbyer, påpeker Valved.

Spillere i politiklammeri

Legia Warszawa var også involvert i supporterbråk i forbindelse med bortekampen i Europa Conference League mot AZ Alkmaar i oktober. Da endte det i tillegg med klammeri mellom politi og spillere etter kampen, da bussen til Legia ble holdt tilbake på stadion av sikkerhetsmessige årsaker. I kaoset utenfor stadion ble to spillere ført bort av politiet.

– Jeg skulle ønske at alle som ønsket det fikk komme inn, men slik blir det ikke, sier MFK-trener Erling Moe.

– De har sikkert gjort seg fortjent til de restriksjonene som ligger der fra UEFA, men slik jeg forstår folkene i administrasjonen hos oss, så har dette gjort jobben tyngre for oss. Nå håper vi at det går så smertefritt som mulig, og så skal vi være så gode at det varmer de som kommer på tribunen, fortsetter Moe.

TELLENDE KAMP: Erling Moe gleder seg til å sende spillerne ut på Aker stadion til en kamp som betyr noe allerede 15.februar. Foto: Arne Rovick / TV 2

Når vi møter ham rigges det klart til flomlyskampen på Aker stadion. MFK håper på 5-6000 tilskuere til oppgjøret som kan sende klubben til åttedelsfinalen av Europa Conference League. Laget har ladet opp med treningsleir i Portugal, der det ble seier mot Midtjylland og tap mot FC København.

– Vi trengte det oppholdet, der vi fikk testet oss mot to sterke motstandere. Mot FCK fikk vi virkelig smake på tempoet. Nå møter vi nok et bra fotball-lag, men Legia står godt til oss. Så det kan bli to intensive og artige oppgjør, sier Moe.

Returkampen i Warszawa spilles 22.februar.