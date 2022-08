Slik skal Riise gjenreise Norge – vil bruke Solbakken som sparringspartner

Hun står med 188 landskamper for Norge som spiller – flest av samtlige landslagsspillere gjennom tidene uansett kjønn.

Men når Hege Riise stiller på samling med Norges A-landslag i Oslo denne uken, er hun blant de ferskeste i sin rolle.

Nå er det 53-åringen som er sjef for Norges beste fotballkvinner og skal lede jobben med å løfte Norge som fotballnasjon igjen.

Oslo 20220823. Landslagssjef Hege Riise tar ut troppen til kampene mot Belgia og Albania. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

– Det som har vært, har vært. Det krever endring for å skape en ny kurs og ny energi. Det er det vi går inn med, forteller Hege Riise.

Helgen før hennes første samling, har hun tatt seg tid til å gjøre lengre intervjuer med blant andre TV 2.

Allerede fredag kommer den første store utfordringen når Norge møter Belgia til VM-kvalifiseringskamp på Den Dreef Stadium i Leuven.

Hege Riise tar over et landslag som kommer fra en knalltøff EM-opplevelse der det ble exit i gruppespillet etter blant annet å ha tapt hele 0-8 mot England.

Hun har allerede tatt knalltøffe valg inn mot sin første samling med å vrake profilerte spillere som blant andre Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa.

Sammen med sitt trenerteam bestående av Monica Knudsen, Ingvild Stensland og Jon Knudsen, har de gjort en grundig jobb de siste ukene med å forberede den kommende samlingen.

Riise, Knudsen og Stensland har vært på reise og besøkt flere landslagsspillere som Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad Engen og Maren Mjelde for å diskutere hvordan Norge skal spille og fremstå.

– Vi ønsker å stake ut en retning tidlig. Vi skal mestre å spille mot motstandere som innehar ulike nivåer og vi vil skape trygghet, sult og entusiasme, sier Riise.

Fotballpresident Lise Klaveness og A-landslagssjef Hege Riise går inn i spillertunellen på Ullevaal Stadion. Foto: Trond Reidar Teigen

Inspirert av Solbakkens Norge

På spørsmål om hvor hun mener Norge står i internasjonal målestokk i dag, sier 53-åringen at de er «litt under de beste». At prestasjonen i EM beskriver godt hvor man i dag ligger.

– Over tid nå, så har vi ikke prestert så veldig godt mot de beste nasjonene. Ergo er vi under dem, sier Riise, som selv er verdensmester, europamester og olympisk mester med Norge – i tillegg til å ha blitt kåret til verdens beste fotballspiller i 1995.

– Men det er de stegene vi ønsker å ta. Å nærme oss de beste, men samtidig erkjenne at «der ute» så fyker de avgårde når det kommer til kvalitet. I et lite land som Norge må vi være rå for å få frem sulten og få frem laget.

– Hva er din visjon for Norge? Hva slags landslag ønsker du å bygge og at det norske folk skal se?

– Jeg så jo når Ståle kom inn. De første samlingene hans. Ting var litt utydelig, litt sånn hvordan skal vi spille? Så har de sakte, men sikkert fått inn en sult, fått inn en lyst til å komme inn og bidra, sier Riise.

– Det virker som en veldig samla gjeng. Så begynner man å prestere, vinne kamper og man ser mer og mer lyst på å være med. Litt av det samme ønsker vi å skape på kvinnesiden.

Erling Braut Haaland og Ståle Solbakken under det norske herrelandslagets møte med Sverige på Ullevaal Stadion 12. juni. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Riise forteller at hun har pratet en del med Solbakken forskjellige ting, også kvinnelandslaget. At de to er kollegaer og har «kontor» samme sted, vil hun utnytte.

– Han er jo på «huset» og det er viktig å sparre. Vi står i samme jobb og det er mange av de samme mekanismene, så det å dele erfaringer er jo helt supert, sier Riise.

– Kommer du til å bruke ham aktivt?

– Absolutt. Vi holder dialogen. Jeg ringer og spør hvis det er noe jeg lurer på, sier hun.

«Dullekulturen» skal vekk

Under Martin Sjögrens tid som norsk landslagssjef, ytret flere norske fotballeksperter at de mente det var for få som stilte krav på landslag. NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har kalt det en «dullekultur».

– Hvordan har du sett på det, Hege?

– Jeg har jo også sett det utenifra, men det er jo noe vi har snakket om. Uavhengig av hvordan det har vært tidligere, forteller Riise.

Ingvild Stensland, Hege Riise, Monica Knudsen og Jon Knudsen er det norske kvinnelandslagets nye trenerteam. Foto: Trond Reidar Teigen

Hun og hennes trenerteam har mottatt og lest spillernes evaluering fra sommerens EM. Der var det flere som ytret at det var ønske om endringer, uten at Riise går i detalj på hva.

– Men vi ønsker å jobbe med prestasjonskultur. Dette er toppidrett. Vi må være ærlige, vi må tørre å ta det som kommer opp og alltid ha laget i fokus, sier 53-åringen.

– Vi har steintro på at kulturen, ærligheten og tøffheten med hverandre blant med omsorg, skal hjelpe oss å ta inn noen av de marginene som gjør at vi kan ta steg mot de beste.

Norges VM-kvalifiseringskamp mot Belgia ser du på NRK fredag 2. september. Kampstart er 20.30.