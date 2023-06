Slik så albuen ut etter sykkelvelten: – Måtte ofre meg

Ståle Solbakken pådro seg nylig to brudd i armen etter et sykkeluhell, men ulykkesfuglen hadde i forkant fått en annen nedslående beskjed fra legen.

Overarmen er gul og blå. En bandasje dekker til operasjonssåret ved albuen.

Merkene etter Ståle Solbakkens stygge sykkelulykke for noen få uker siden er fortsatt synlige.

I en smal gate kom landslagssjefen i altfor stor fart. Foran ham sto det en mann, som Solbakken selv trodde syklet. Men det viste seg at han sto helt i ro.

– Da var valget å kjøre ham tvers over, eller ofre meg. Så da måtte jeg ofre meg.

Solbakken fløy over rattet og smalt i asfalten. Albuen ble knust, heldigvis hadde han på seg hjelm. Med to brudd i armen krøp han rundt på asfalten.

OPERERT: Ståle Solbakken ble operert på Elverum Sykehus etter sykkelvelten. Foto: Privat

Som regel har Solbakken valgt beina som fremkomstmiddel. Helst joggende.

Når Norges landslag har vært samlet på Thon Hotel Storo, har Solbakken ofte vært å se joggende rundt i nærområdet.

Det får han ikke lov til av legen sin lenger.

I 18 måneder har Solbakken slitt med knærne. Det har bare blitt verre og verre.

Da Solbakken nylig var hos legen og trodde han skulle få beskjed om en ny kneoperasjon, hadde legen dårligere nyheter.

– Derfor ble det sykkel, og det gikk ikke så bra, sier Solbakken i den nyeste episoden av TV 2-programmet Fotballpunch.

FOTBALLPUNCH: TV 2s Jan-Henrik Børslid besøkte Ullevaal og Ståle Solbakken i den nyeste episoden av Fotballpunch. Foto: Markus Engås / TV 2

Etter hjertestansen og karriereslutt i 2001, ble jogging en viktig del av livet til Solbakken.

For ham ble det en måte å ta tilbake helsen. Å ta tilbake livet sitt.



Allerede kort tid etter hjertestansen, som innebar 30 timer i koma og 16 dager på sykehus, skulle Solbakken teste kroppen til det ytterste.

Han bestemte seg med en gang. Frykten for en ny hjertestans skulle ikke plage ham resten av livet.

Formen var ikke strålende, men grunnformen var jo der, fra et helt liv i toppidretten.

– I starten var jeg flink til å følge reglene. Jeg gikk i lange oppoverbakker, syklet langt og jogget langt. Jeg var desperat etter å komme meg tilbake på banen, det var målet mitt.

En pulsmåler på pacemakeren sa ifra når det gikk for langt. Når pulsen passerte 135 slag i minuttet, pep det fra måleren.



Pacemaker En pacemaker brukes når hjertet slår for langsomt, eller hvis det stopper. Den sender små strømstøt til hjertet og får det til å slå. Den overvåker hjertet hele tiden og trer bare i funksjon når det er nødvendig. I 2020 var det ca. 30.000 personer i Norge som hadde fått innoperert pacemaker. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI).

Men Solbakken ble utålmodig.

– En dag følte jeg at kroppen lystret og at jeg var i kjempeform. Jeg løp og løp. Jeg ga alt jeg klarte, så langt kroppen kunne.

Han løp til kroppen ikke orket mer. Hjertet orket, men ikke kroppen. Han satte seg ned ved en golfbane, like ved hvor han bodde. Der kastet han opp.

– Det var en slags frihetsfølelse for meg. Jeg klarte å presse kroppen til det maksimale over lang tid. Pacemakeren reagerte ikke på det. Jeg sa det jo ikke til noen, men jeg følte da at jeg var i ferd med å vinne tilbake kroppen min, sier Solbakken i Fotballpunch.

LA OPP: Ståle Solbakken valgte å legge opp etter hjertestansen i 2001. Foto: HENRIK OLE JENSEN

Kun én gang etter hjertestansen har pacemakeren slått inn. Under en løpetur i 2009 smalt det i brystet hans.

Pacemakeren fikk tilbake hjerterytmen. Etter en kort pause jogget Solbakken videre.

Jogging ble med årene en svært viktig del av livet til landslagssjefen.

Nå kan det være slutt.

Legen kunne nemlig fortelle Solbakken tidligere i år at en kneoperasjon ikke ville gjøre kneet hans bra igjen, etter 18 måneders helvete.

I kneet hans var det verken menisk eller brusk igjen.

– Nå lukter det protese om ikke lenge, sier Solbakken.

Kneprotese er siste behandlingsalternativ ved bruskskade i kne.

For Solbakken betyr det at han muligens har tatt sin siste joggetur.

– Jeg må nok slutte eller begrense joggingen mye …

Han er innforstått med at kneprotesen må opereres inn på et tidspunkt uansett, men enn så lenge forsøker han å utsette det med styrkeøkter og annen trening.

– Legen hadde to beskjeder. Den ene var at han roste meg for meget høy smerteterskel, og så sa han at han dessverre måtte skuffe meg med kneet, for det var ingenting å gjøre med det, sier Solbakken.

På Ullevaal Stadion begynner gresset å bli grønt, det er stille før stormen.



Tankene til landslagssjefen er på helt andre ting enn to brudd i venstrearmen og dårlige knær.

Det står viktigere ting på spill for ham.

To skjebnekamper venter. Etter ett poeng på de to første EM-kvalikkampene, er Norge trolig avhengig av full pott og seks poeng mot Skottland og Kypros.

I alle fall om EM-drømmen for neste sommer skal leve videre.

TENKER: Ståle Solbakken irriterer seg fortsatt over målet Norge slapp inn mot Georgia i mars. Foto: Markus Engås / TV 2

Et mesterskap Solbakken uttalte var det store målet da han ble ansatt som landslagssjef i desember 2020.

Men Solbakken ble kastet rett ut i Qatar-debatt og koronapandemi.

Eller, han ble ikke kastet ut i det. Han gikk ut i det selv.

– Nå føler jeg for første gang, de siste månedene, at jeg kun kan konsentrere meg om fotballen.

MARKERING: Ståle Solbakken og resten av det norske landslaget gjorde flere markeringer før Qatar-VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han peker på at fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken nå tar seg av spørsmålene som ikke omhandler hvordan man skal lede landslaget.

Han understreker at det ikke er en kritikk mot dem som var der før dem, men at Norges Fotballforbund (NFF) var i en omveltningsfase da han tok over, så for ham ble det naturlig å tre frem. Ikke bare for seg selv, men for hele NFF.

SJEFENE: Generalsekretær Karl-Petter Løken og fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er ingenting av det som står i arbeidsinstruksen min, men jeg følte NFF var i et skiftemodus på så mange lederposter. Derfor var det naturlig at jeg fikk tildelt en mye større rolle enn jeg kanskje burde hatt.

– Angrer du på det?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er ikke sånn at jeg ikke kan fronte ting eller gå i krigen for ting jeg mener er viktig. Men det var perioder hvor jeg kanskje ble litt mye politiker og frontet ting som var ganske langt unna det som var jobben min, sier Solbakken i Fotballpunch.

Ståle Solbakken var aldri den beste på fotballaget i barndommen. Det var kameratene Kent Bergersen (nå assistent på landslaget, jour. anm.) og Stig Østerud som var best.

– De var langt foran meg, sier Solbakken.

Hjemme på Grue spilte de sammen, men da Bergersen og Østerud var på U-landslagssamlinger, var Solbakken hjemme og trente.

Han trente hardt, men viktigst av alt, han ga aldri opp.

Det var kun Solbakken som fikk kamper for A-landslaget av trioen som løp rundt på Grue i barndommen.

VIKTIG: Ståle Solbakken var en viktig og anvendelig landslagsspiller for Norge. Foto: Erik Johansen / NTB

For Solbakken er en av dem som er et bevis på at hardt arbeid kan slå talent.

– Jeg var 24 år da jeg debuterte i Eliteserien, 26-27 da jeg debuterte på landslaget og 30 år da jeg kom til Premier League. Jeg peaket kanskje som fotballspiller da jeg var 31-32 år i Aalborg, da var jeg på mitt beste.

– Jeg ble aldri så god som jeg håpet jeg skulle bli, erkjenner han.

Det er to og et halvt år siden Ståle Solbakken og barndomsvennen Kent Bergersen tok over det norske landslaget.

Sammen tok de oppgaven om å føre Norge til et mesterskap. Forrige gang landslaget var i et mesterskap var i 2000, da var Solbakken selv en av spillerne.

LANGT VENNSKAP: Ståle Solbakken tok med sin gode venn da han tok over landslaget. Foto: Fredrik Varfjell

Første forsøk var VM i 2022, det klarte de ikke.

Nå håper hele nasjonen at barndomsvennene sammen skal ta Norge til EM i Tyskland neste sommer.

– Det som har blitt bedre, er spillet mot etablert. Når vi må spille gjennom et lag som ligger lavt. Det vises ved hvor mange sjanser vi skaper. Og at vårt kollektive angrepsspill har blitt bedre.

Solbakken svarer lengre på spørsmålet om hva som ikke er bra nok, om Norge skal få lov til å delta i et mesterskap med de beste nasjonene.

– Det som vi ikke har klart å luke bort, det må vi være ærlige på, det er at vi er veldig gode i soneforsvaret vårt i lange perioder, men jo lengre kampene går, og jo mer slitne beina og hodene blir, desto flere gjør litt for mange individuelle feil.

Han peker spesielt på målet til Georgia som sørget for 1-1 under forrige landslagssamling.

– Det er ti-tolv minutter hvor noen av våre mest rutinerte spillere gjør noen merkelige ting, som de egentlig skal ha i ryggmargen. Det er faren ved å spille soneforsvar, hvis én eller to ramler ut, så må man kompensere på en annen måte.

Han trekker også frem to eksempler hvor spillere har gjort individuelle feil, og det har kostet dyrt.

En feilberegning av Andreas Hanche-Olsen mot Slovenia. Og involveringene til Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård før 1-1-målet til Georgia.

– Det skal ikke skje, det må vi luke bort, sier Solbakken.



En stor endring fra de to første gruppespillkampene er at Erling Braut Haaland er tilbake.

Trippel-vinneren fra Manchester City mistet de to første kampene grunnet en skade, men nå når det virkelig gjelder er jærbuen tilgjengelig.

Optimismen er stor, men konsekvensen av dårlig fangst mot Skottland og Kypros kan bety nok et mesterskap uten Norge.

Men en ting som trolig er sikkert, er at Ståle Solbakken leder landslaget videre, selv om det ikke skulle bli EM i Tyskland neste sommer.

15. mai kom nemlig beskjeden om at NFF mener Solbakken er riktig mann også for kvaliken til VM-2026.

– Det har jeg jo papirer på nå, ler Solbakken.

Se Fotballpunch-episoden ved å trykke på lenken under: