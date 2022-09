Slik kan Norge få en ekstra playoff-sjanse

For andre gang på to år sviktet landslaget i en avgjørende kamp mot Serbia på Ullevaal. 0-2-tapet gjør at Norge blir værende på nivå B i Nations League. Det betyr også at Norge ligger i pott 3 når Uefa trekker puljene til EM-kvaliken 9. oktober. I utgangspunktet skal Ståle Solbakkens menn måle krefter mot to antatt sterkere lag.

Akkurat nå er Norge nummer 24 på Nations League-rankingen. Dette er viktig å huske. Hele rankingen finner du i bunnen av artikkelen.

EM-kvaliken starter 23. mars og er ferdig 21. november. På det tidspunktet er 21 av 24 nasjoner EM-klare: Nummer én og to i de ti kvalikgruppene pluss vertsnasjonen Tyskland.

De tre gjenstående plassene skal fordeles gjennom Nations League-playoff. Totalt 12 lag skal kjempe om de tre plassene. Det spilles semifinaler og finaler på nivå A, B og C.

Fra Norges nivå (B) skal Skottland, Serbia, Israel og Bosnia-Hercegovina i utgangspunktet kjempe om én EM-billett. På nivå C står kampen akkurat nå mellom Tyrkia, Hellas, Kasakhstan og Georgia.

Dersom et lag sikrer seg EM-billett gjennom den ordinære EM-kvaliken, skal nemlig ikke dette laget spille playoff.

Slik kan Norge få playoff

Der ligger også Norges håp. Det er faktisk ikke usannsynlig at Norge vil få en playoff-plass i Nations League.

Dersom det er mindre enn fire lag fra et nivå som ikke tar seg til EM (meget sannsynlig på nivå A), har Uefa bestemt (artikkel 16.02 punkt d) at playoff-plassene skal fylles opp på følgende måte: Først beste lag fra nivå D. Så følger man Nations League-rankingen fra nummer 21 og nedover.

Dersom 17 av de 23 nasjonene som ligger foran Norge tar seg til EM gjennom vanlig kvalik, er Norge sikret plass i playoff.

Her følger to eksempler:

La oss si at Wales og Østerrike (begge på nivå A) ikke klarer å komme til EM. De 14 andre lagene klarer det. Fra nivå B klarer gruppevinnerne Serbia, Skottland og Bosnia å komme seg til EM. Husk at det skal 20 lag direkte til EM.

Playoff på nivå A vil da se slik ut: Wales, Østerrike, Estland (toppranket nivå D) og Norge (24).

Playoff på nivå B vil se slik ut: Israel, Finland (21), Ukraina (22) og Island (23).

For å ta et annet eksempel:

Av de 16 lagene på nivå A er det kun Wales som svikter. På nivå B klarer Serbia og Ukraina å ta seg direkte til EM.

Playoff på nivå A vil da se slik ut: Wales, Estland (toppranket nivå D), Island (23) og Norge (24)

Playoff på nivå B vil se slik ut: Israel, Skottland, Bosnia og Finland (21)

Et av de mange paradoksene i Nations League er at det kan være lettere å ta seg til EM gjennom playoff på nivå A enn B. Uefa har bestemt at det beste laget på nivå D (Estland) står først i køen når man skal plassere inn lag i playoff. Deretter følger man Nations League-rangeringen fra nummer 21 og nedover. Den eneste regelen er at man ikke kan spille playoff på et lavere nivå. Det fylles altså på nedenfra og opp. Norge kan for eksempel ikke havne i playoff på nivå C dersom Tyrkia skulle ta seg direkte til EM.

Hva bør Norge håpe på når EM-puljene trekkes 9. oktober? Først og fremst å trekke Ungarn fra pott 1 og Israel/Finland fra pott 2. Dette vil øke sjansene til å nå EM betraktelig.

Egen suksess er vel og bra, er andres fiasko heller ikke å forakte. Norge må håpe at færrest mulig lavere rangerte lag kommer til EM direkte gjennom kvaliken. Det vil være en liten triumf om lag som Sverige, Tyrkia, Irland og Montenegro får knalltøffe EM-puljer.