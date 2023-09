Slik har Ødegaard bergtatt Arsenal: – Alle elsker ham

SUPPORTERFAVORITT: Martin Ødegaard er i ferd med å bli en ekte Arsenal-helt. Mot Everton sist runget en helt ny Ødegaard-sang på tribunen hos Arsenal-fansen. Det er ikke tilfeldig, for 24-åringen er i ferd å knytte et helt spesielt bånd med fansen. Foto: Mark Pain

– Alle elsker ham. Det er umulig å mislike Martin Ødegaard.

Vel hundre meter fra Arsenals treningsanlegg i Colney et lite stykke utenfor London har 14 år gamle Luca samlet seg i lag med et knippe autografjegere.

Egentlig vet 14-åringen lite om hva som foregår på innsiden av porten en langpasning unna ham.

Men ordene kunne like godt tilhørt en Arsenal-ansatt med full innsikt i hva som foregår i klubben.

På privaten har Martin Ødegaard har 24-åringen kapret Helene Spilling. I London er 24-åringen i ferd med å sjarmere en hel klubb i senk.

– Han har vært sentral i alt vi har gjort for å bygge den kulturen vi har ønsket, sier Arsenal-manager Mikel Arteta til TV 2.

Fra middelhavsfarer til Champions League

Den kulturen har ført den gamle storheten Arsenal tilbake til Champions League for første gang siden 2016/2017-sesongen.

Siden da har nedturer, internt bråk og plasseringer midt på tabellen forfulgt Arsenal-fansen som et mareritt.

– Klubben heter fortsatt Arsenal og fargene er fortsatt røde og hvite, men bortsett fra det er alt endret, sier Sam Dean.



Han har fulgt Arsenal tett i en årrekke som journalist for Daily Telegraph.

Han er ikke i tvil om at Martin Ødegaard skal ha en stor del av æren for at Arsenals situasjon nærmest er snudd på hodet de siste årene.

– Hele klubben er fullstendig endret. Det er en helt annen verden nå, og Martin Ødegaard har vært en enorm bidragsyter til det klubben er i ferd med å bygge opp nå, sier Sam Dean.

Da Martin Ødegaard kom til klubben i januar 2021, først på lån fra Real Madrid, lå Arsenal på 10.-plass i Premier League.

I fjor ble Arsenal kun slått på målstreken i kampen om Premier League-tittelen.

– Den perfekte representant

På banen har Ødegaard vært strålende for Arsenal i lang tid. 15 scoringer i Premier League i fjor forteller sitt.

Men det er kanskje vel så mye utenfor banen at Arsenal-kapteinen virkelig har imponert de som jobber tett på klubben.

– Han har vært viktig i alt vi har gjort. Han har medvirket og bidratt til å utvikle klubben i et par år nå, skryter Mikel Arteta.

I går fortalte stjernespiller Gabriel Jesus om at Ødegaard – allerede før han var utpekt som klubbens kaptein – var den første som tok kontakt og ønsket ham velkommen til klubben.

Sam Dean er ikke overrasket.

– Martin Ødegaard er blitt den klubben ser til hele tiden. Han er blitt klubbens fjes utad. Han er den perfekte representanten for klubben, sier Dean.

Han forteller at klubben stoler ett hundre prosent på Martin Ødegaard.

NÆRT BÅND: Mikel Arteta og Martin Ødegaard har virkelig funnet tonen. Her ved klubbens treningsanlegg. Foto: Adam Davy

Fansens storsjarmør

Journalisten viser til en historie fra i januar for å beskrive litt hvilken rolle nordmannen har fått i klubben.

Da skulle Arsenal markere noen av klubbens største høydepunkter ved å avdekke storartet kunst ved klubbens stadion.

– Han kom dit og var der to timer alene bare noen dager før en viktig kamp. Folk kan tenke at selvfølgelig gjør man sånt, men en av Arsenals tidligere kapteiner ville aldri gjort det. Martin Ødegaard har en enorm tillit til at han gjør og sier de riktige tingene. Han skjønner hva det handler om, sier han.

Han er ikke i tvil om at 24-åringen fra Drammen er et symbol på «Nye Arsenal».

– Kapteinen før Martin Ødegaard, var Pierre-Emerick Aubameyang. Han var en bra spiller og målscorer, men han hadde aldri den samme tilknytningen til fansen og klubben på samme måte som Ødegaard, sier Sam Dean.

Tilbake hos autografjegerne, har 14 år gamle Luca allerede fått signaturen til Martin Ødegaard.

Nå jaktes andre Arsenal-stjerner. Men Luca er ikke i tvil.

– Martin Ødegaard var akkurat det denne klubben trengte, sier Arsenal-supporteren.