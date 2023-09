Slik fungerer kvinnenes Nations League

Gruppevinnerne og gruppetoerne på nivå A i EM-kvaliken blir direkte kvalifisert (åtte nasjoner).



Derfor blir Nations League meget viktig som grunnlag for hvor man havner i den ordinære EM-kvaliken.

Dersom Sveits ikke er blant de åtte nasjonene, tildeles de som vertsnasjon for EM i 2025 også en automatisk plass og den resterende playoff’en spilles om sju plasser i stedet for åtte

I playoffens første runde skal først gruppetreerne og gruppefirerne på nivå A ut i dobbeltoppgjør mot gruppevinnerne og de tre beste gruppetoerne på nivå C, mens gruppevinnerne og de to best rangerte gruppetoerne på nivå B skal ut i dobbeltoppgjør mot de to dårligste gruppetoerne og de fire gruppetreerne på nivå B

Vinnerne av disse dobbeltoppgjørene utgjør de 14 nasjonene i playoffens runde to (åtte fra nivå A/C og seks fra nivå B-playoffen), og disse trekkes til sju avgjørende dobbeltoppgjør der vinnerne får hver sin plass i EM.