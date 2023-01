Slik forklarer Hertha Berlin sparkingen av Rune Almenning Jarstein

Mens Rune Almenning Jarstein er i Norge og trener med Odd, fortsetter feiden mellom 38-åringen og hans tidligere arbeidsgiver Hertha Berlin i rettssystemet i Tyskland.

I et brev som klubben har sendt til retten og Jarsteins advokat, Horst Kletke, beskrives konflikten som førte til at Jarstein ble oppsagt.

Beskyldes for fornærmelser

De to partenes advokater møttes til første runde i retten i Berlin i november. Kletke beskrev da en situasjon som er tøff for Jarstein å forholde seg til, og klubben fikk beskjed om å komme med en skriftlig begrunnelse for at kontrakten ble terminert.

Klubben har tidligere ikke villet si hvorfor Jarstein ble sagt opp, men bekrefter nå rapportene som har versert i pressen.

Ifølge innholdet i brevet skal en krangel med keepertrener Andreas Menger under en trening 12. august ha ført til at Jarstein ble kalt inn til et møte med blant andre sportsdirektør Fredi Bobic til stede.

Hertha hevder at Jarstein skal ha fornærmet Menger under møtet og sier at dette er årsaken til oppsigelsen. Advokat Kletke er forsiktig med å kommentere innholdet i brevet, men er opplagt ikke imponert over begrunnelsen.

– Tynn sak

– Det sentrale punktet her er om han har fornærmet Menger, og om dette er god nok grunn til å si opp kontrakten. Etter min mening er ikke de tingene han er anklaget for nok, og de er uansett ikke korrekte, sier han.

Det er uklart nøyaktig hvilke ord som klubben hevder Jarstein skal ha brukt. Kletke sier følgende om beskyldningene:

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljene i brevet offentlig før vi har levert vårt tilsvar.

Han er likevel tydelig på at han mener Berlin-klubben har en tynn sak i retten og at det ferske brevet ikke endrer noen ting.

– Det er et tolkningsspørsmål om uttalelsene kan rettferdiggjøre oppsigelsen, men du må uansett bevise påstandene. Vi er allerede i gang med å svare og skal gjøre det grundig, sier han.

Ny runde i retten

Advokaten har frist til 2. februar med å svare klubben skriftlig. Et nytt rettsmøte er planlagt i begynnelsen av mars. Journalist Paul Gorgas som dekker saken for avisen Bild, har uttalt til TV 2 at han tror saken blir avgjort i alminnelighet før den tid.

– Jeg tror det mest sannsynlige er at de kommer til et forlik, mener Gorgas.

Rune Jarstein gjorde i fjor sommer comeback for klubben etter å ha vært ute med skade i 468 dager. Han ble hyllet av fansen da han spilte treningskamp mot Babelsberg i juli, og annonserte at han er klar for mer landslagsspill. Siden har han ikke spilt en offisiell kamp.

Jarstein har ikke kommentert konflikten siden har fikk sparken i klubben, og ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken. Hertha har heller ikke besvart spørsmål knyttet til innholdet i brevet og uttalelsene fra Horst Kletke.