Slik er spillet om supertalentet Schjelderup: – Det er neste steg for meg

Andreas Schjelderup (18) kommer etter alt å dømme til å forlate Nordsjælland i løpet av det neste drøye halvåret. Planen var at han allerede skulle vært solgt.

UNG DEBUTANT: Andreas Schjelderup debuterte for det norske U21-landslaget allerede i fjor som 17-åring. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Kantspilleren fra Bodø satte fullstendig fyr på dansk fotball med to scoringer i 3-1-seieren over Randers som sendte Nordsjælland til tabelltopp i Superligaen.

Den danske storavisen Ekstra Bladet stemplet nordmannens prestasjon som «verdensklasse».

Med syv mål er Schjelderup toppscorer i den danske Superligaen.

Danske B.T. kunne nylig rapportere at spanske Sevilla la inn et stort bud på det norske fenomenet i sommer.

Nå kan TV 2 avsløre nye detaljer om den spanske flørten og spillet om 18-åringens fremtid.

Glimt-klausul

Schjelderup signerte for Nordsjælland for to år siden. Langt større og rikere klubber var ute etter ham, men unggutten valgte danskene fordi han ønsket å spille profesjonell seniorfotball umiddelbart.

Det har han fått uttelling før; selv om han fylte 18 år så sent som i juni, har Schjelderup rukket å runde 50 kamper for Nordsjællands A-lag.

Kontrakten han signerte da han forlot Bodø/Glimt i 2020, legger også til rette for at har gode kort på hånden den neste tiden.

Fordi det ikke er lov til å signere kontrakter på mer enn tre år med spillere under 18 år, signerte Schjelderup først en kontrakt med varighet til sommeren 2023. Denne ble i fjor forlenget til å gjelde frem til sommeren 2024.

Ifølge TV 2s opplysninger er det nå avklart at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med danskene. Selv om Nordsjælland gjerne ville tilby ham en forlengelse med bedre betingelser, har Schjelderup gjort det klokkeklart at han nå føler seg klar til å ta det neste steget.

Dermed kommer Schjelderup etter alle soletegn til å bli solgt i løpet av det neste drøye halvåret; enten i januar eller neste sommer. Det er i Nordsjællands interesse ettersom det er nå de kan tjene mest mulig penger på stjerneskuddet.

Om den ikke var det allerede, er prislappen hans med den siste tidens herjinger definitivt i ferd med å bevege seg godt over 100 millioner kroner.

Det kan komme Bodø/Glimt til gode.

Selv om Schjelderups barndomsklubb ikke hadde krav på det fordi spilleren ikke hadde profesjonell kontrakt, forstår TV 2 det slik at Nordsjælland gikk med på å gi dem en klausul som sikrer dem en prosentandel av en del av den fremtidige overgangssummen.

I tillegg til dette kommer solidaritetsmidler. Totalt sett vil det bety flere millioner kroner for den regjerende norske seriemesteren.

– Jeg følte meg helt jævlig

Nordsjællands plan var lenge at Schjelderup skulle selges allerede sommeren 2022. Det ble tidlig pekt ut som det perfekte øyeblikket å «cashe» inn på, og ble til og med regnet med i budsjetter.

HERJER: Andreas Schjelderup i aksjon mot Sønderjyske denne sesongen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men etter en fenomenal vårsesong i 2021 ble forrige sesong mer komplisert for vingen.

Prestasjonene var varierende og en overbelastning førte til at han mistet nesten hele sluttspillet i Superligaen. Han endte sesongen med fire mål og var derfor ikke like brennhet som planlagt på markedet.

Det var fortsatt en forventning om at en kanonstart på sensommeren i Superligaen kunne føre til en overgang likevel, men igjen stakk Schjelderups helse kjepper i hjulene.

Han forteller selv at han reiste på sommerferie med fotballkompisene Oscar Bobb (Manchester City), Isak Hansen Aarøen (Manchester United), Leo Hjelde (Leeds United) og Kristian Malt Arnstad (Anderlecht).

– Jeg fikk en bakterie eller et virus der nede, så jeg ble liggende i sengen i 14 dager da jeg kom tilbake til Bodø. Jeg følte meg helt jævlig, sier Schjelderup til TV 2.

Han sier han gikk ned fem kilo på grunn av sykdommen, og at han gikk glipp av starten på sesongoppkjøringen med Nordsjælland.

– Jeg kom tilbake i elendig form og måtte ta på meg mange kilo. Jeg startet sesongen på benken, men har sakte, men sikkert bygget meg opp over tid i ligaen. Det har bare blitt bedre og bedre, sier Schjelderup.

«Sakte, men sikkert» er kanskje ikke rett beskrivelse av en 18 år gammel komet som har scoret syv mål på de 11 første serierundene for laget som topper den danske ligaen.

HAR GÅTT GRADENE: Andreas Schjelderup har spilt for alle de aldersbestemte landslagene til Norge. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Bekrefter at overgang strandet

Denne uken har engelske aviser begynt å formidle spekulasjoner om at Liverpool og Arsenal kjemper om signaturen til det de kaller «den neste Haaland», men allerede i sommer var Schjelderup nær en overgang til en Champions League-klubb.

Ifølge TV 2s opplysninger var pappa Jørn-Tommy Schjelderup i sommer i Sevilla for å møte den spanske storklubbens sportsdirektør Monchi.

Der ble det lagt frem at klubben hadde speidet på sønnen siden han var 14 år.

Sevillas tilbud var at de ville kjøpe Schjelderup i sommer for så å leie ham tilbake til Nordsjælland i hvert fall frem til nyttår, samtidig som han skulle begynne å lære både spansk språk og kultur i en overgangsperiode i Danmark.

I utgangspunktet var alle partene positive til en avtale, men Sevillas manglende evne til å møte Nordsjællands krav til umiddelbar betaling, førte til at overgangen strandet.

Det bekrefter Andreas Schjelderup selv overfor TV 2 for første gang.

– Når en så stor klubb var interessert og ville kjøpe meg, var det veldig stort for meg. Det ga meg mye selvtillit og var en klubb jeg kunne sett for meg å spille i. Det var attraktivt for meg, men klubbene ble ikke enig. Det får jeg ikke gjort noe med eller kontrollert. Det var synd, sier han og legger til:

– Jeg har det fint i Danmark og koser meg med fotballen. Det kommer en dag der jeg kan ta neste steg.

MØTTE FAREN: Sevillas sportsdirektør Monchi møtte pappa Jørn-Tommy Schjelderup i sommer. Foto: CRISTINA QUICLER

Vil ikke til «dritstor klubb»

– Ser du da for deg Spania som det ideelle neste steget?

– Ja, det kan det absolutt være. En klubb som er i toppen av spansk liga hvert år, er en veldig attraktiv klubb for meg å dra til. Neste steg for meg er å få lov til å konkurrere fra start i en god klubb istedenfor å signere for en dritstor klubb der man blir lånt ut gang på gang på gang, sier Schjelderup.

LaLiga står høyt i kurs for unggutten.

– Jeg har digget spansk fotball siden jeg var liten. Det hadde vært en drøm å spille i LaLiga. Men det gjelder også flere ligaer, legger han til.

De neste ukene er det planlagt flere møter med potensielle beilere, og det er grunn til å tro at konkrete henvendelser snart vil begynne å renne inn om en potensiell overgang i januar.

Trolig har ikke Sevilla sagt siste ord. Men med 20 til 25 store europeiske klubber representert med speidere på tribunen under hver Nordsjælland-kamp, må de belage seg på stadig økende konkurranse i jakten på det som kan bli Norges neste internasjonale stjerne.