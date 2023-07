Slik blir Manchester Uniteds Norge-besøk

Manchester United kommer til Norge, og onsdag klokken 17.00 spiller de mot Leeds på Ullevaal stadion i Oslo.

– Dette er fjerde gangen United har vært i Norge siden 2017, så vi begynner å ha erfaring med dette. Vi er kjempeglade for at de tar turen igjen, sier daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb Bernt Hjørnevik.

Tirsdag kveld lander Erik ten Hag og spillerne på Gardermoen, og blir i hovedstaden i omtrent ett døgn før de drar ut av landet etter kampslutt.

FORRIGE GANG: Manchester United var til stede på Ullevaal i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum

De vil bli innlosjert på et hotell i Oslo. Det er ikke offentliggjort hvor det blir, men klubben har ved tidligere anledninger bodd på Radisson Blu-hotellet i Nydalen.

Hjørnevik i supporterklubben sier det ikke finnes mange muligheter for supportere til å treffe United-stjernene.

– Dessverre er det blitt ganske strikte regler. De beste mulighetene er likevel ved spillerinngangen på Ullevaal før og etter kamp. Det er vanskelig å få bilder og autografer, men det gjelder å være på rett sted til rett tid, sier han.



Et sted mellom 25 og 30 medlemmer får lov til å treffe spillere i en såkalt «meet and greet».

– Hadde det vært opp til oss hadde vi kunne tenke oss at noen spillere kunne stilt opp i et større arrangement for supporterklubben, sier Hjørnevik.



Disse stjernene kommer

Treningskampen på Ullevaal er Manchester Uniteds første test for sesongen. Sesongoppkjøringen startet tidligere i juli, men ikke alle var med fra start.

En del spillere var nemlig opptatt med landskamper helt frem til 20. juni, og har dermed fått utvidet ferie.

Mange vil nok savne stjerner som Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Antony og Casemiro, for å nevne noen.

TIL NORGE: Mason Mount og Raphaël Varane er blitt lagkamerater i Manchester United, og er en del av troppen til Oslo. Foto: Frank Augstein

Det er imidlertid flere stjernespillere som vil ta turen til Ullevaal. Nysigneringen Mason Mount er spådd å få spilletid sammen med navn som Lisandro Martínez, Fred, Jadon Sancho og Raphaël Varane.

Slik er Manchester United-troppen:

Målvakter: Tom Heaton, Nathan Bishop, Matej Kovar.



Forsvarsspillere: Alvaro Fernandez, Rhys Bennett, Will Fish, Marc Jurado, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams.



Midtbanespillere: Toby Collyer, Fred, Dan Gore, Hannibal, Isak Hansen-Aarøen, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Maxi Oyedele, Charlie Savage.



Angripere: Amad Diallo, Noam Emeran, Omari Forson, Joe Hugill, Jadon Sancho, Shola Shoretire.



FÅR SJANSEN: Isak Hansen-Aarøen fikk spilletid under Erik ten Hag i fjorårets oppkjøring. Foto: Dave Thompson

Med norske øyne er det gledelig at den norske unggutten Isak Hansen-Aarøen er med til hjemlandet.

Slik så det da United var i Oslo i fjor:

Stort supporteropplegg

Supporterklubben har øvrig laget et opplegg for Manchester Uniteds besøk. Tirsdag starter det med draktsalg på Scotsman på Karl Johans gate i Oslo sentrum, før det blir supporterfest samme sted med de tidligere spillerne Wes Brown og John O'Shea.

På kampdag blir det aktiviteter på Ullevaal og etter kampslutt blir det mer festligheter på Scotsman.

I motsetning til tidligere år er det ventet at ikke det blir fullstendig rød dominans på tribunene. Leeds har en solid supporterskare i Norge.

– Vi forventer en full sving av Leeds-fans med 5.000 til 6.000 supportere. Det kommer til å bli et bra oppmøte, sier leder i Leeds sin norske supporterklubb, Anders Palm.



Han opplyser at også de skal ha opplegg rundt kampen, både tirsdag kveld og på kampdag. Også Leeds-miljøet venter seg norske spillere på banen.

– Vi regner med at både Kristoffer Klaesson og Leo Hjelde kommer. Det er jo fint for en klubb med gode tradisjoner med nordmenn, sier Palm.



Forrige gang Leeds var på norsk jord var i 2015, da de møtte Lillestrøm.

SOLSKJÆR VED RORET: Manchester United var i Oslo for fire år siden med Ole Gunnar Solskjør som manager. Foto: Audun Braastad

Uvanlig oppkjøring

Tidligere har Manchester United dratt til Norge mot slutten av sesongoppkjøringen. I år er det annerledes.

– Før har de spisset formen på Ullevaal, mens nå handler det om å komme i gang. I den første treningskampen i fjor byttet ten Hag alle elleve i pausen, sier supporterleder Hjørnevik.



Det er langt fra første gang Manchester United har tatt turen til landslagsarenaen. I fjor møtte de Atlético Madrid den 30. juli, en kamp som spanjolene vant 1–0 etter en João Félix-scoring.

Samme dato tre år tidligere møtte United Kristiansund med Ole Gunnar Solskjær som manager. I 2017 var det Vålerenga som fikk bryne seg på storlaget. United vant begge gangene.

Etter Leeds-kampen går ferden videre til Skottland for å møte Lyon, før sommerturneen i år er lagt til USA. Der skal United møte Arsenal, Wrexham, Real Madrid og Borussia Dortmund.

Oppkjøringen avsluttes med kamper mot RC Lens og Athletic.

Manchester United åpner Premier League-sesongen hjemme mot Wolverhampton mandag 14. august.