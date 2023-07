ON THE ROAD AGAIN: Erling Braut Haaland og Oscar Bobb (i midten) er igjen på turné med Manchester City, slik de var i Houston i fjor. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ferien er over for Manchester City-stjernene. Nå vender de blikket mot sesongen der de skal følge opp en historisk trippeltriumf.

Mens de i fjor reiste til Houston og Green Bay i USA, har City denne sommeren lagt turen til Japan og Sør-Korea.

I år som i fjor er to nordmenn med i troppen: Erling Braut Haaland, selvsagt, og U21-landslagsspilleren Oscar Bobb, som har blitt kåret til klubbens beste akademispiller to år på rad.

Torsdag ankom City den japanske hovedstaden. På sine sosiale medier publiserte klubben en video av flere busser med City-logoen på, med et hologram av blant andre Haaland stående ut fra taket.

Videoen gikk viralt på sosiale medier og har vakt oppsikt på grunn av de futuristiske bildene, med kommentarer som at det er «veldig imponerende», men sannheten er at den spektakulære «ankomsten» er en videomontasje:

Haaland har også lekt seg på sosiale medier med både et frieri til Asia på Instagram, da det er første gang han reiser dit på en slik turné, og en takk for bursdagsgratulasjonene fra treningsfeltet i Tokyo.

Jærbuen fylte nemlig 23 år fredag, noe lagkameratene ikke lot gå ubemerket hen:

Tre kamper

Men nå begynner fotballen å ta tilbake oppmerksomheten. Lørdag stiller Haaland & Co til sesongens første åpne trening på Japan National Stadium i Tokyo.

Der skal Pep Guardiola møte pressen for første gang siden han tok ferie med Champions League-seier i Istanbul.

Søndag spiller Manchester City sin første treningskamp når de møter Yokohama Marinos.

Tre dager senere, onsdag, møter de en motstand av et større format når Bayern München står på motsatt banehalvdel.

Før de reiser videre til Sør-Korea på torsdag skal Haaland og lagkameratene også delta på flere kommersielle oppdrag for klubbens sponsorer, og for å øke klubbens synlighet i det folkerike landet.

I den sørkoreanske hovedstaden Seoul spiller City sommerens tredje treningskamp mot Atlético Madrid søndag 30. juli.

Da er det bare en uke til årets første obligatoriske kamp mot Arsenal i Community Shield søndag 7. august.

– Da er du ikke veldig ambisiøs

Fredag stilte Citys midtstopper Rúben Días til intervju i Tokyo, der han gjorde det klinkende klart at de høytflyvende mesterne ikke har planer om å hvile på laurbærene.

– Hvis du tenker at dette er alt vi trenger å oppnå, så tenker du enten veldig lite, eller så er du ikke veldig ambisiøs. Det handler ikke om at «åh, ja, jeg vant Champions League, nå kan jeg bare legge skoene på hyllen». Jeg vil sørge for at tallene mine blir gode nok til å bli husket en stund, om ikke for alltid, sier en offensiv Dias til den tilreisende pressen.

Han forteller blant annet at det skal stemmes frem en ny kapteinsgruppe på fem spillere i troppen etter at Ilkay Gündogan ble klar for Barcelona i sommer.

Hvorvidt Haaland blir en del av de formelle lederne i laget, gjenstår å se.

De fleste overskrifter om Manchester City har i sommer handlet om spillere på vei inn eller ut av klubben.

I tillegg til Gündogan kan også João Cancelo være på vei til Barça, mens Riyad Mahrez er i ferd med å bli klar for saudiarabiske Al Ahli. Bernardo Silva har også blitt koblet til en overgang vekk fra City, potensielt til PSG.

Motsatt vei har det kommet frem at City forhandler om å kjøpe midtstopperen Joško Gvardiol fra RB Leipzig, og at de deretter vil gå på jakt etter en ny kantspiller for å erstatte Mahrez og eventuelle andre salg.

Fra før har de signert midtbanespilleren Mateo Kovacic fra Chelsea.