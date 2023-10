Slår United-alarm etter ny flause: – Blinker overalt

Rasmus Højlund (20) herjet på Old Trafford. Så raknet Manchester United i et vilt Champions League-drama.

Manchester United-Galatasaray 2-3

– Vi har fått en drittstart i nesten alle turneringer. Vi må samle oss, se hverandre dypt i øynene og så skal vi komme ut av dette sammen, sier Højlund til TV 2.

I det 70. minutt så det ut til å gå mot en drømmekveld på Old Trafford.

Nyinnkjøpte Højlund hadde akkurat satt inn sitt andre for kvelden, og det på fabelaktig vis.

Så gikk alt galt for de røde djevlene i løpet av ti minutter. Utligningen kom raskt for Galatasaray.

Deretter ledet en André Onana-tabbe til straffespark imot og rødt kort til lagkompis Casemiro. Se video her:

Straffesparket til Mauro Icardi gikk utenfor, men samme mann lobbet inn Galatasarays sjokkledelse noen minutter senere da han ble spilt fri.



– Nå er Manchester United i «deep shit», kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller.



– Det er en grisestygg blemme av André Onana som setter Manchester United i kjempetrøbbel i denne gruppen. Det er kritisk for United, sa Stamsø-Møller ved kampslutt.



Alarm: – Blinker overalt

De røde djevlene har nå tapt de to første kampene i gruppespillet i Champions League, og har fire poeng opp til Galatasaray på andreplass.



– Nå blinker det veldig. Det blinker overalt. De har tapt seks av de siste ni kampene i alle turneringene. De taper mot lag man normalt ikke tror de skal tape mot. Det kommer noen individuelle og kollektive feil som er helt utrolig. Stakkars Højlund som spiller en kanonkamp. Det gjøres feil som er helt utrolige på dette nivået, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.



Manager Erik ten Hag ergrer seg over feilene i forsvar.

– Vi ledet to ganger og kontrollerte kampen. Men vi gjør noen fundamentale feil som vi normalt sett ikke vil ha. Vi kan ikke gjøre det på dette nivået. Da blir man straffet, sier nederlenderen til britisk tv.

Højlund ble hyllet

Højlund var lyspunktet for United. Etter et drøyt kvarter spilt sende han dem i ledelsen etter en flott kontring.

– Han er et målbeist, kommenterte TV 2s ekspert Stamsø-Møller.

Mens Højlund fortsatte å herje med Galatasaray-forsvarerne, gikk det ikke på skinner i de bakre rekker for Manchester United.

Wilfried Zaha vant en duell med Diogo Dalot etter en lang ball og satte inn utligningen før pause.

Drømmemål

Etter sidebyttet var det duket for mer Højlund-show. Først ble et lekker mål annullert for en knepen offside.

Så satte han på turboen igjen. 20-åringen tok ballen med seg fra egen banehalvdel, før han chippet inn ledelsen.

Denne gangen ble målet stående.

– De blir liggende strødd. De blir ydmyket, kommenterte TV 2s Espen Ween.

– For et øyeblikk. For en fotballspiller. For et raid. En lekker scoring av kampens store spiller, istemte Stamsø-Møller, før Ween fulgte opp:

– Minnene går litt tilbake til en ung Wayne Rooney.

Så raknet det for Manchester United.

