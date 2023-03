Slår tilbake mot Zlatan: – Dypt uenig

Marbella, Spania 20230322. Norges landslagssjef Ståle Solbakken under onsdagens pressekonferanse i forbindelse med EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Spania og Georgia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Zlatan Ibrahimović vakte oppsikt med sine Qatar-uttalelser tirsdag.

– Fantastisk. Det var så flott som det kan bli, sa Zlatan om turen til Midtøsten hvor han selv overvar VM-finalen.

– Organisasjonen: Ti poeng. Opplevelsen: Ti poeng. Kampen: Ti poeng. Publikum: Ti poeng. Maten: Ti poeng. Reisen: Ti poeng. VM: Ti poeng. Alt var ti poeng, sa Ibrahimovic før han tok en pause, hevet øyenbrynene og kikket på journalisten som stilte spørsmålet.

Kommentarene fra stjernen fikk TV 2s sportskommentator til å reagere.

– Dypt uenig

Landslagssjef Ståle Solbakken hadde ikke sett eller lest om svenskens uttalelser, som skapte overskrifter i flere store aviser.

Men etter å ha fått gjenfortalt meningsinnholdet, sier Solbakken følgende:

– Jeg tror at alle vet hvor jeg står i den debatten der. Vi synes at Qatar aldri skulle hatt VM. Både det som har med homofobi og menneskerettigheter ikke er forenlig med å arrangere et sånt mesterskap.

Han fortsetter:

– Hvis det er det han sikter til, er jeg dypt uenig. Selve arrangementet bivånet jeg ikke.

Litt senere på pressetreffet ble Solbakken igjen spurt om Zlatans uttalelser. Svensken argumenterte blant annet for at det var lite kriminalitet i Qatar.

– Jeg synes det var bemerkelsesverdige uttalelser, det må jeg si. I et så kontrollert samfunn som Qatar er ... så sier det seg selv at uttalelsen er langt over kanten, sier Solbakken.

Thorsby: – Kunne snudd på det

Morten Thorsby er kjent for sitt brennende engasjement for miljøet.

– Det er nok mange som har hatt en god opplevelse der nede, og at det var et bra arrangement. Men så kunne man kanskje snudd på det også og sagt: «Brudd på menneskerettigheter: 10 poeng.» Eller «Katastrofe for miljøet: 10 poeng.», sier han til TV 2.

ENGASJERT I KLIMA OG MILJØ: Morten Thorsby. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er jo bare å snu det rundt og si det på den måten. Men akkurat det han sa stemmer nok, men jeg var ikke der, sier Tyskland-proffen.

Flere har reagert mot Zlatan. Deriblant Johanna Fränden i Aftonbladet, som mener svensken har gått på akkord med seg selv.

– Jeg tror det var veldig mange som hadde en god opplevelse der, men så er det jo baksiden. Da kan man gi ti poeng for menneskerettighetsbrudd og miljøkatastrofer. Da er vi nok der, sier Thorsby.