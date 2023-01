Slår tilbake etter selfie-slakt

Gianni Infantino måtte forklare seg etter kritikk mot bilder under Pelés minnesermoni.

Fotballegenden Pelé døde 29. desember etter å ha slitt med sykdom i lang tid.

På fotballstadion til Santos, klubben brasilianeren scoret over 600 mål for, ble det arrangert likvake til ære for ikonet mandag.

Der dukket Fifa-president Gianni Infantino opp. Underveis i sermonien kunne man se sveitseren ta selfie ved siden av kisten til den avdøde legenden.

Bildene har vekket reaksjoner på sosiale medier og aviser som The Times og Daily Mail har omtalt hendelsen.

PÅ PLASS: Gianni Infantino i samtale med Pelés familie. Foto: CARL DE SOUZA

– For en skam, skriver Fifa-varsleren Bonita Mersiades på Twitter.

– Ba meg om det

52-åringen har i etterkant gått ut på Instagram og forklart seg.

– Jeg er fortvilet etter å ha blitt informert om at jeg tilsynelatende blir kritisert av noen for å ha tatt en selfie og bilder på seremonien i går, skriver Infantino.

Fifa-presidenten mener at han ble spurt om å ta bildene.

– Pelés lagkamerater ba meg om å få ta en selfie av oss alle sammen, men de visste ikke hvordan de skulle gjøre det. For å være nyttig tok jeg telefonen til en av dem og tok bildet av oss alle for ham.

Infantino forteller videre at har han har stor respekt og beundring for Pelé og at han aldri ville gjort noe som ville vært respektløst på noen som helst måte.

– Jeg håper at de som publiserte eller sa ting uten å vite og uten å tilegne seg informasjon kunne hatt anstendighet og mot til å innrømme at de tok feil og korrigere det de sa, skriver Infantino.

Neymar-kritikk

PSG og Brasils store profil, Neymar, kritiseres for å ikke deltas i Pelés begravelse. 30-åringen valgte å bli i Frankrike å trene med laget.

Den brasilianske TV-programlederen Jose Luiz Datenta er en av dem som reagerer.

– Neymar kunne presset PSG til å komme hit. Han har allerede gjort det med klubben flere ganger for å komme på fester, så hvorfor ikke be PSG om å si farvel til Pelé? undrer Datenta.