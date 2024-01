Slår alarm: – Jeg ble sjokkert

IKKE FORNØYD: Ada Stolsmo Hegeberg spilte VM for Norge i 2023. Nå er hun bekymret for utviklingen i internasjonal kvinnefotball. Foto: Lise Åserud/NTB

Ada Hegerberg trodde ikke det hun så da hun sjekket kalenderen for 2024.

I et nyhetsbrev fra den britiske avisen The Guardian slår den norske stjernen alarm.

– Noen ganger fortsetter denne fotballverdenen å sjokkere meg. Jeg ble sjokkert da jeg så den internasjonale terminlisten for 2024 – og jeg var ikke den eneste, skriver Ada Hegerberg.

– Mange av oss har måttet delta i store mesterskap flere somrer på rad med det utsatte Tokyo-OL i 2021, EM i 2022 og VM i 2023. I år er det igjen OL for noen nasjoner, så å se et Fifa-vindu for kamper i midten av juli var mildt sagt frustrerende.

– Mange vil selvsagt delta i OL, men ikke alle. Flere så frem til en sommer med frihet for både kropp og sjel. Men nei.

I den internasjonale kalenderen for 2024 er det satt opp EM-kvalifiseringskamper i perioden 8. til 16. juli. Dette er også bekreftet i oversikten på NFFs egne sider.

Maria Thorirsdottir t.v. og Ada Hegerberg under trening før landskampene mot Portugal og Østerrike. Begge har tidligere slitt med langtidsskader. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Jeg er lei

Videre skriver Hegerberg at hun er bekymret for det økende antallet i kamper per år.

– Jeg er mildt sagt bekymret over de avgjørelsene. Jeg kommer til å bli fortalt at det ikke er noen andre måneder å spille, men jeg tror helt klart at man gjennom god problemløsning kan finne en vei rundt det meste.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i disse problemene, for jeg er blitt påvirket av dem. Det er mange ulike grunner til skader, men hvis vi overbelaster spillerne, og ikke gir dem den nødvendige tiden til hvile og restitusjon, så øker helserisikoen betraktelig.

Tidligere denne måneden fortalte Hegerbergs agent til TV 2 om skademarerittet superspissen har vært gjennom de siste årene.

I nyhetsbrevet skriver Hegerberg at hun misliker å bli karakterisert som skadeplaget.

– Denne skadeperioden er bak meg. Jeg er lei av å bli satt i en bås, skriver 28-åringen.

– Når det er snakk om formen min, vil noen vil alltid si: «Det vil ikke vare». Jeg har sluttet å bruke energi på å svare på slike spørsmål, og det burde alle spillere.

– Gir ingen mening

Samtidig etterlyser hun et mye større fokus på kompetanse rundt kvinnehelse.

– Hvis man virkelig vil se kvinnesiden av fotballen vokse, så må man ha spillerne i form. Akkurat nå er det en helsikes utfordring.

– Jeg måtte grave dypt for å komme meg ut av det skadehelvetet jeg var i for en periode. Jeg fikk den riktige ekspertisen og kunnskapen, og jeg var heldig som hadde folkene rundt meg til det. Ikke alle får det.

Lyon-spissen går hardt ut mot Fifas planer om å spille internasjonale kamper i juli 2024.

Hegerberg og resten av Lyon-stjernene besøkte Brann og Bergen like før jul. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

– Det stresset man påfører spillerne både fysisk og mentalt gir ingen mening.

Det siste året har flere av de aller største stjernene på kvinnesiden av fotballen pådratt seg alvorlige kneskader. Spillere som Leah Williamson, Beth Mead og Vivianne Miedema måtte alle stå over VM i 2023. Nylig kom bekreftelsen på at superspissen Sam Kerr er ute i lang tid med en korsbåndsskade.