Slår alarm etter CL-fiasko: – De må begynne å forstå

Det har vært en tung uke for spansk fotball. På rekke og rad og storlagene forsvunnet ut av Champions League.

Tirsdag røk Sevilla ut, til tross for seier over FC København. Det var dog ikke akkurat en flause i gruppe med Manchester City og Borussia Dortmund.

Det var onsdag det ble mørkt for spanjolene. Inter gjorde jobben tidligere på dagen, og sendte Barcelona ut rett før avspark i kampen mot Bayern München, som herjet på Camp Nou. I tillegg må Atlético Madrid ta til takke med Europa League, etter å ha mislykket i en gruppe med Bayer Leverkusen, Club Brügge og Porto.

Real Madrid tok seg dog videre, men den knusende fasiten er som følger: Bare ett av fire spanske tar seg videre i Champions League. Det til tross for at det fortsatt er én kamp igjen.

Aldri før har tre spanske lag røket ut så tidlig.

– De spanske klubbene må begynne å forstå at de ikke er like gode som de andre topplagene i Europa. Suksessen i Europa siste årene gjør at de syns de er gode, men det er de ikke, sier TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué.

Real Madrid har fem titler siden 2014, mens Barcelona vant Champions League fire ganger mellom 2006 og 2015. I Europa League har Sevilla røsket med seg flere pokaler, og Villarreal gikk til topps i fjor.

Til våren blir det lite spansk i Champions League-sluttspillet.

– Gapet blir større. Pengemessig blir forskjellene økende. Alle må være ydmyke og se på hva som må snus, sier Balagué.

Han tror ikke at klubbtoppene innser at de må ta grep for å holde følge med de aller beste lagene.

– Jeg ser ikke noe ydmykhet. Alt jeg ser er ledere og trenere som er komfortable, sier han.

KRITISK: Guillem Balagué mener de spanske klubbene bør se seg selv i speilet. Foto: Olof Andersson

Mener de ikke henger med

Balagué har fulgt spansk fotball svært tett i en årrekke, og har sett utviklingen de siste årene. Han peker på at selve spillet har løpt i fra de kanskje konservative måtene å spille fotball på hos noen av topplagene.

– Fotball har dratt et nytt sted. Vi har vært opptatt av ballbesittende fotball, og glemt at kontringsfotball er viktig. Kvalitetene som trengs til dette for å matche de tyske og engelske lagene mangles. Vi har det ikke.

I Barcelona peker han på Xavis taktiske grep som en mulig forklaring til skuffelsen.

– Det er mange spillere som foretrekker overgangsfotball, men fortsatt skal Busquets og Pedri brukes for å kontrollere kampene. Laget faller mellom to stoler, sier han.

Under Diego Simeone er det stort sett det samme som har skjedd i den røde delen av Madrid.

– Atlético har fortsatt med samme stil det siste tiåret – å forsvare seg dypt. De klarer ikke å kontre ordentlig. Vi ser de har slitt i Champions League denne sesongen.

MISLYKKET: Atlético-trener Diego Simeone har slitt i Europa i høst. Foto: SUSANA VERA

Sevilla, som røk først ut, sliter også voldsomt i LaLiga og ligger på 16. plass.

– De er helt ute av det og må gjøre noe. De trenge nye spillere som gir ny energi og kvalitet. Signeringene har vært dårlig. Isco, Raktitic, og Lamela har ikke vært bra nok. Nå har de gått bort fra Julen Loptegeui, og har begynt på nytt prosjekt.

Jorge Sampaoli tok over Sevilla tidligere i oktober.

