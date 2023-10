Slår alarm: – Et utbredt problem

– Han kjemper en tøff kamp for å komme videre, og han vil vinne den kampen. Han er trist og fortsatt i sjokk.



Det sier Giuseppe Riso, som er agenten til Newcastle- og Italia-stjernen Sandro Tonali.

Han og lagkamerat Nicolò Zaniolo ble sendt hjem fra det italienske landslagets samling i forrige uke. Årsaken var nyheten om at de to spillerne etterforskes av påtalemyndigheten i Torino for brudd på bettingreglene.

Daily Mail skriver at det er over 40 andre spillere som etterforskes for brudd på bettingreglene i italiensk fotball.

Duoen får imidlertid støtte fra Italias fotballforbund. President Gabriele Gravina er klar på at Premier League-duoen vil få tilbud om hjelp.

– Vi fordømmer ikke spillerne på grunn av dette. Selvfølgelig må de stå til ansvar for det de har gjort, og vi må jobbe for å få klarhet i dette. Jeg vil likevel garantere at de som ønsker hjelp, også vil få det. Forbundet vårt skal ikke bare straffe, men vi må også støtte disse unge spillerne, sier Gravina i et intervju gjengitt av Sky Sports.

UVISS FREMTID: Nicolo Zaniolo er blant spillerne som etterforskes for brudd på bettingreglene i Italia. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse/AP.

Risikerer stor straff

Newcastle-stjernen risikerer dog utestengelse. Juventus-spiller Nicolo Fagioli fikk en sju måneders utestengelse etter at han innrømte brudd på gamblingreglene i italiensk fotball.

Dersom en fotballspiller i italiensk fotball spiller på kamper som arrangeres av det italienske fotballforbundet, Fifa eller Uefa, så risikerer de en straff på inntil tre år, ifølge The Athletic.

– Jeg håper at denne perioden vil redde Sandro Tonali og hjelpe andre som er i samme situasjon, sier Tonalis agent.

I en høring med det italienske fotballforbundet innrømte Tonali at han hadde spilt på AC Milan-kamper, ifølge Sky Sports. Han hadde satt penger på at laget hans skulle vinne kamper.

Stort problem – også i Norge

Tidligere toppdommer, Per Ivar Staberg, har vært en del av Bortekamp-prosjektet – en organisasjon som jobbet med å forebygge spillavhengighet i idretten her til lands.



– Det er et veldig utbredt problem, sier han om spillavhengighet i fotballen.

I en NISO-undersøkelse fra 2019, svarte 9,7 prosent av Eliteseriespillerne at de har blitt kritisert for spillingen eller blitt fortalt at de har et spilleproblem.



– Det er noen få som har stått fram, men det er mange som har et problem. Hva er grunnen til at man er så overrepresentert i fotballgarderober, kontra andre deler av samfunnet, spør han.



UTBREDT PROBLEM - OGSÅ I NORGE: Per Ivar Staberg mener at problematikken rundt spilleavhenighet i fotballen er sammensatt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Staberg tror det er sammensatt, men trekker blant annet fram konkurranseinstinkt og interesseområde til fotballspillere. Samtidig tror han en rekke spillere tror de har en fordel ettersom de driver med idretten selv.

Sandro Tonali ble hentet for over 800 millioner kroner i sommer fra AC Milan. Staberg mener det italienske fotballforbundet ser ut til å kombinere hjelp utenfor banen med en straff som holder han borte fra fotballbanen.



– Det ser ut som de gjør begge deler. Det må de også gjøre med tanke på reglene som er. Det er sikkert preventivt å utestenge spillere slik at andre tenker grundigere over det.

Reagerer: – Det må være surrealistisk

Tidligere i år ble Brentford-stjernen Ivan Toney suspendert i åtte måneder for brudd på bettingregler. Spillerne som sliter med spilleavhengighet, står i en svært utfordrende posisjon, mener Staberg.



– Det er få ting som er mer tabubelagt enn spilleavhengighet: Man føler at samfunnet rundt deg ikke forstår avhengigheten på samme måte som kjemiske avhengigheter, argumenterer han.



I etterkant av at nyheten om Ivan Toneys spilleavhengighet, pekte flere på hvordan bettingselskaper fungerer som sponsorer for klubbene.

– Det må være surrealistisk å springe med drakt med bettingreklame på, samtidig som du prøver å kjempe ut av avhengigheten. Det er hvert fall utrolig dobbeltmoralsk, mener Staberg.

PÅ TRIBUNEN: Ivan Toney kan for tiden ikke spille kamper for Brentford. Foto: Justin Tallis/ AFP

Sandro Tonali har siden hjemsendelsen trent med Newcastle, og er tilgjengelig for Premier League-kampen mot Crystal Palace i helgen.