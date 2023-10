Slår alarm: – Et eller annet urovekkende

Etter søndagens 0-1-tap for Spania ligger Norge nok en gang an til å gå glipp av et mesterskap. Skottland og Spania er allerede videre.

Norges utvikling skuffer ekspertene.

– Det er et eller annet urovekkende når vi kan registrere at det norske laget var bedre med ball i Spania i mars, kommenterte Øyvind Alsaker.

– Da spilte vi med en helt annen ro og flyt enn vi har klart i skjebnekampen i kveld, fortsatte TV 2-kommentatoren.



TV 2s fotballekspert Morten Langli er inne på det samme i sin analyse.

– Det store mantraet til Ståle Solbakken har vært at Norge skal være bedre mot etablert forsvar og utvikle seg på den måten, sier Langli.

– Det har sett bedre ut i enkelte kamper mot svakere motstandere og Spania sist. I kveld evnet vi ikke i det hele tatt å spille mot etablert forsvar, det ble spilt opp på feilvendte spillere og det var tilbake til keeper gang på gang. De gangene man vant ballen gunstig, var det for unøyaktig. I tillegg var det svake dødballer. Det var tre sentrale punkter som Norge ikke var i nærheten på, fortsetter TV 2s ekspert.

– Klinkende god tro

Da VM-plassen glapp for Norge i Nederland for snaut to år siden, uttalte Norges landslagssjef Ståle Solbakken at han var 99 prosent sikker på at Tyskland-EM i 2024 går med Norge.

– Jeg står ved at jeg hadde klinkende god tro på det laget, og det har jeg fortsatt. Jeg mener i mange faser av spillet har vi blitt veldig mye bedre. Så gjelder det å finne miksen. På noen områder har vi blitt mye bedre, og på andre områder trenger vi å bli enda mye bedre, sier Solbakken til TV 2.



Det er for øvrig en mulighet for at Norge får playoff gjennom Nations League, men Solbakkens menn ligger dårlig an.

– Min helt ærlige mening er at vi aldri har vært bedre. Vi tar steg hele veien, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

– Kanskje kan folk irritere seg over at jeg sier det når det røk igjen, men det er min mening at vi tar steg som lag. Det var ikke i dag det røk. Vi er et mye bedre lag enn da vi begynte på dette prosjektet her, jeg føler vi er på god vei, sier Arsenal-stjernen videre, og legger til:

– Men selvfølgelig: Det er ikke godt nok når vi ikke klarer det.

– Overraskende gigantisk

Alsaker trekker paralleller til kamper mot toppnasjonene.

– Vi så bedre ut her mot Nederland for to år siden. Lars Lagerbäcks Norge så bedre ut mot Spania for to år siden. Begge endte 1-1, sa Alsaker mot et norsk lag som slet med å skape sjanser mot Spania.

Jesper Mathisen mente tapet var på grensen til pinlig.

– Vi hadde håpet at et fullsatt Ullevaal skulle gi full energi, perioder Norge styrte og at man fikk spill langt inn på Spanias banehalvdel. Ja, det ble et par dødballer, men dette er nok ekstremt skuffende for Ståle Solbakken, som måtte se at forskjellen var gigantisk – ja, overraskende gigantisk, sier TV 2s fotballekspert.

Martin Ødegaard er opptatt av ikke å legge for mye vekt på hjemmemøtet med Spania.

– Det var ikke i dag det røk. Det var i de kampene tidligere, særlig Skottland-kampen og selvfølgelig Georgia, sier Ødegaard.

Norge møter Skottland på bortebane i den siste kvalikkampen, men den er betydningsløse. Skottland og Spania er allerede kvalifisert.