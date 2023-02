Slaktes: – Vil ikke ha en sånn spiller

På Deadline Day gikk Enzo Fernández fra Benfica til Chelsea i en overgang som fikk fotballverden til å sperre opp øynene.

Kun seks måneder etter at argentineren gikk fra River Plate til Benfica for drøye 200 millioner kroner, ble han solgt til Chelsea for 1,2 milliarder kroner (!). En seksdobling på seks måneder.

Men enda den portugisiske storklubben kan le hele veien til banken, så er ikke alle i Benfica like fornøyde. Klubbpresident, selveste Rui Costa, raser mot storsalget:

– Jeg respekterer frykten hans for å gå glipp av en stor overgang, men en annen ting er at han ikke vil gå glipp av penger eller at han ikke ville bli værende. Det var da jeg endret mening , sier Costa, ifølge portugisiske Record.

– Han viste ingen tilhørighet til Benfica. Da visste jeg at han ikke kunne spille for Benfica mer.

Se Fernández score i VM:

Overgangssagaen rundt den argentinske VM-vinneren pågikk i hele januar. Benfica tviholdt på midtbanemannen, men til slutt fikk Costa nok.

– Som fan, så ville jeg ikke ha en slik spiller lenger. Som klubbleder så var ikke det mulig heller. Han kunne ikke gått tilbake i garderoben, sier Benfica-presidenten.

– Det banket ikke i hjertet hans da det gjaldt, og da tok jeg avgjørelsen om å selge.

PRESIDENT: Rui Costa er klubbpresident i Benfica. Foto: GONZALO FUENTES

I London er selvfølgelig stemningen en helt annen:

– Jeg er veldig fornøyd, fordi vi har fått en fantastisk spiller og jeg ser fram mot å jobbe med ham, sa Chelsea-manager Graham Potter på en pressekonferanse, ifølge Football.london.

Fredag tar Chelsea imot Fulham hjemme på Stamford Bridge. Der kan Fernández få sin Chelsea-debut, hvis papirarbeidet går i orden.

– Kommer ikke til å gråte

– Vi mister en stor spiller, men jeg kommer ikke til å gråte over en spiller som ikke vil representere Benfica. Jeg kommer ikke til å gråte over spillere som ikke vil være her, sier Costa.

Fernández selv mener han kommer til å tilføre Chelsea mye, også som person.

– Som spiller og person så gir jeg god energi, god stemning og jeg vil gi alt jeg har for å hjelpe lagkameratene mine for å bli enda bedre, sier han i et intervju til Chelseas hjemmeside.

Hyller Schjelderup og Tengstedt

Benfica har også være aktive på overgangsmarkedet. Før salget av Enzo Fernández hentet Benfica Andreas Schjelderup og tidligere Rosenborg-yndling Casper Tengstedt.

– Det er spillere med enorme kvaliteter, både akkurat nå, og i fremtiden, sier Costa.

STORKJØP: Andreas Schjelderup gikk fra Nordsjælland til Benfica i januarvinduet. Foto: Privat

Spesielt har klubbpresidenten tro på Schjelderup, som Benfica bladde opp over 100 millioner kroner for å hente.

– Vi har stor tro på Schjelderup i fremtiden. Fortsetter han den nordiske trenden? Det har vært et marked som har gitt gode resultater for Benfica.

– Vi har sett det med våre egne øyne: De har mye talent og er en del av en ekstraordinær generasjon. De kan være gode ressurser for oss.