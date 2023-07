Slaktes etter pinlig VM-åpning: – Direkte svakt

FRUSTRERT: Ada Hegerberg og Norge fikk det ikke til å stemme mot New Zealand. Foto: Lise Åserud / NTB

Marerittstart for Norge, som tapte åpningskampen mot vertsnasjon New Zealand.

New Zealand – Norge 1–0

Hege Riises første kamp i VM ble ikke av det minneverdige slaget.



– Jeg er veldig skuffet, det er vi nødt til å være alle sammen. Det er en dårlig match fra vår side. Vi kan snakke så mye vi vil, men vi må opp på det nivået vi ønsker videre, sier Ada Hegerberg til NRK etter kampen.

Hun utdyper frustrasjonen til TV 2:

– Skuffende resultat. Skuffende leveranse. Vi er på halvdistanse i alt vi gjør, da blir du straffet. Det er ikke godt nok å ikke få med oss noe på fra denne kampen, sier Norges nummer 14.



New Zealand stakk av med alle poengene og tok dermed sin første seier noensinne i VM.

– Det var dritt rett og slett. Vi kommer aldri inn i kampen og får satt noe press. Vi henger ikke sammen og nøler. Det er ting vi må fikse, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2.



HJEMMEGLEDE: New Zealand feirer scoring mot Norge. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Ikke er godt nok

– Hva gikk galt?

– Har ikke svar på det, men vi er nødt å finne ut av det fort, sier Hegerberg kontant.



Landslagssjef Riise kaller oppgjøret for frustrerende.

– Vi må opp i ringa, vi kan ikke syns synd på oss selv. Det er hard jobb som gjenstår. Vi må kvitte oss med kampen, og bli enige om hva vi skal gjøre mot Sveits, sier Riise.

Hannah Wilkinson banket inn 1–0 til vertsnasjonen tidlig i andre omgang.



Like før slutt handset Tuva Hansen i egen boks, og vertene fikk straffe. Men Ria Percival bommet, etter at forsøket gikk i metallet.

Det nærmeste Norge kom utligning var en suser fra nettopp Hansen, som dundret i tverrliggeren ni minutter før ordinær tid.

Guro Reiten hadde også en mulighet til å score på overtid, men traff ikke ballen reint.

– Jeg har en gigamulighet … Det var liksom ikke dagen vår i dag, sier Chelsea-spilleren.



– Direkte svakt og kaotisk

Dagens hvitkledde fikk ikke til mye i den første omgangen, som endte målløs. Nærmest var Arsenals Frida Maanum etter 20 minutter, men forsøket ble blåst over mål.

New Zealand hadde mye ball og Norge var slurvete i pasningsspillet.



TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg var nådeløs på Twitter.

– Det var en ordentlig tung førsteomgang. Må jo bare tro at Riise og co. klarer å ta grep i pausen, for dette var direkte svakt og kaotisk, skriver Finstad Berg.



– Typisk åpningskamp. Kaos! Men litt bekymring at der er så store avstander og at vi ikke treffer på pasninger. Vi må klare å ta mer kontroll over kampen, var TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsens dom.

SJANSE: Frida Maanum kunne sendt Norge i ledelsen etter 20 minutter. Foto: Andrew Cornaga

Assistenttrener Ingvild Steinsland fortalte til NRK i pausen at de ikke fikk åpningen de ønsket, og at de måtte spille med mindre risiko på egen banehalvdel.

Det var NRKs kommentator Carl Erik Torp enig i.

– Vi må ta ned risikoen i frispillingen. Det har vi sett over en lang periode nå, det så vi i fjor og i dette laget nå. Vi må ta litt konsekvenser av at vi er ikke gode nok, kommenterte Torp.

I NRK-studio var ikke Trine Rønning, som har 162 landskamper for Norge, bekymret.

– Det er en åpningskamp. Det er veldig kaotisk og man finner ikke helt rytmen. Det er helt naturlig. Jeg har spilt dårligere åpningskamper enn vi har spilt i dag og likevel vunnet kampen, forklarte Rønning.

En tydelig forbedring kom det likevel ikke i andre omgang. Allerede etter 48 minutter hamret Wilkinson inn ledelse etter innlegg fra Jacqueline Hand.

En stor sluttspurt kom det heller ikke fra Norge, som måtte innse at det ikke ble noen poeng i åpningskampen.

SLET: Ada Hegerberg i duell mot New Zealands Ria Percival. Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyrån

Før kampen viste Ada Hegerberg støtte til ofrene etter skytetragedien, som ble meldt klokken 07.22 lokal tid torsdag morgen.

Norges lag bodde på et hotell bare noen hundre meter unna.

– På vegne av laget vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med dem som er pårørt av denne tragedien, og tankene er først og fremst med ofrene.