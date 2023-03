Slakter Zlatans Qatar-utspill: – Beviselig feil

Ibrahimovic er tilbake på landslaget etter et langt skadeavbrekk. 41-åringen møtte pressen tirsdag før EM-kvalifiseringskampene mot Belgia og Aserbajdsjan.

Der hyllet svensken VM i Qatar.

– Hva ville du høre? Noe annet?

Angriperen var i Qatar og så VM-finalen mellom Argentina og Frankrike sammen med familien. Qatar og arrangøren har fått kritikk før, under og etter mesterskapet for ikke å respektere menneskerettighetene.

– Fantastisk. Det var så flott som det kan bli, sa Zlatan om turen.

– Organisasjonen: ti poeng. Opplevelsen: ti poeng. Kampen: ti poeng. Publikum: ti poeng. Maten: ti poeng. Reisen: ti poeng. VM: ti poeng. Alt var ti poeng, sa Ibrahimovic før han tok en pause, hevet øyenbrynene og kikket på journalisten som stilte spørsmålet.

Reporteren påpekte at man blir nysgjerrig ettersom det har vært mye kritikk mot golfstaten.

– Ti poeng, gjentok Milan-spissen.

Slakter Zlatan: – Beviselig feil

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er skuffet over kommentarene til Ibrahimovic.

– Han er ikke den første eller siste fotballstjernen som hyller Qatar. Jeg synes det er synd at de er så ukritiske til den typen mesterskap. Jeg er skuffet, men ikke overrasket, dessverre, sier TV 2s sportskommentator.

REAGERER: Mina Finstad Berg er lite imponert over uttalelsene til Zlatan Ibrahimovic. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det er helt greit om Zlatan snakker om det sportslige nivået, men når han sier at alt var ti av ti, så er jo det beviselig feil.

Finstad Berg sikter til menneskerettighetsbruddene og behandlingen av migrantarbeidere. Ibrahimovic sier at Qatar har et system som fungerer.

– Jeg tror man har gitt muligheter for arbeid. Men hvordan de har behandlet dem, så har jeg ikke vært der og sett, så det kan jeg ikke bedømme, sier svensken til SVT.

Den kommentaren får Finstad Berg til å reagere kraftig.

– Da bør han heller ikke snakke om at han vet og påstå at systemet fungerer. Det er så svakt å gjemme seg bak at han ikke har vært der og sett det, mener hun.

PÅ FINALEN: Zlatan Ibrahimovic var tilstede på VM-finalen. Her sammen med emiren av Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Foto: CARL RECINE

Usikker på spilletid

Ibrahimovic skadet kneet i fjor vår og har vært gjennom tre operasjoner. I mars var han med da Sverige røk mot Polen i den avgjørende kampen for å nå Qatar-VM. Nå er han tilbake.

– Det føles bra etter en lang rehabilitering, og det er deilig å være hjemme i Sverige. Deilig å være på landslaget igjen, sa han tirsdag.

Fredag venter Belgia før Aserbajdsjan står for tur mandag. For fjerdeplasserte Milan har det blitt fire kamper, én av dem fra start, i Serie A etter comebacket. Søndag ble han den eldste kapteinen i Milans historie og scoret også i 1-3-tapet for Udinese.

Spilletiden for landslaget i de kommende kampene er han usikker på.

– Vi får se. Jeg er her for å kunne hjelpe laget på banen og på sidelinjen.

