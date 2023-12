Sky Sports: Rodri friskmelder seg selv

Manchester City-Fluminense 4–0

Manchester City gjorde jobben i klubb-VM-finalen, og vant enkelt 4–0.

Men drøyt et kvarter før slutt skjedde det en hendelse som nok vil få Pep Guardiola og co. til å svette.

Nøkkelspiller Rodri (27) måtte ut med en skade etter en stygg takling fra Alexsander.

– Det ser ikke bra ut for Rodri. Dette er bekymringsverdig for Manchester City. La oss håpe de er føre var, for han er så viktig for Manchester City, sier tidligere Wales-spiller Robbie Savage etter skaden.



Foto: Amr Abdallah / Reuters

27-åringen prøvde å fortsette, men måtte bli byttet ut.

Positive nyheter

Sky Sports-reporter Solhekol kommer imidlertid med positive nyheter rundt spanjolen.

– Rodri sier han vil være klar til å spille mot Everton på onsdag. Han forlot arenaen med en liten bandasje rundt sitt høyre kne, men han gikk normalt, skriver reporteren på X.



Manchester City-stjernen satte ikke pris på taklingen fra motspilleren.

– Han sier taklingen er én av de verste han har opplevd i sin karriere. Han sier at han nesten gråt, men er helt fin, fortsetter Solhekol.



En haltende Rodri mottok prisen for turneringens beste spiller.

De lyseblå har tapt alle de tre Premier League-kampene der de har manglet den spanske midtbanespilleren.

VIKTIG: Rodri er en sentral spiller for de lyseblå. Foto: Foto: Amr Abdallah / Reuters

– Det er så viktig

Julián Álvarez scoret to for City, Phil Foden noterte seg for ett. Det siste målet var et selvmål.

4-0-seieren betyr at Manchester City vinner sitt første klubb-VM-trofé.

– Det er så viktig for klubben. Jeg er så glad, sier Foden til arrangøren etter kampen.



JUBEL: Nok et trofé for de lyseblå. Foto: Giuseppe CACACE / AFP

Oscar Bobb kom inn drøyt ti minutter før slutt. Erling Braut Haaland spilte ikke finalen i Jeddah ettersom han ikke var en del av troppen til semifinalen.

Tidligere fredag sikret egyptiske Al Ahly bronsen med 4-2-seier over Red Diamonds.