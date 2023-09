Skryter av Ødegaards «usynlige» egenskap

– Det er det her jeg har drømt om hele livet, siden jeg var liten gutt som spilte på Løkka, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Ingen løp mer enn han på Emirates onsdag kveld.

For det er ikke bare med ballen nordmannen er majestetisk.

Nordmannens 12,69 kilometer var mest av samtlige som var på banen.

– Jeg snakket om det før kampen. Det er den usynlige jobben som ikke så mange ser. Man ser det veldig tydelig når man ser ham live. Han er nesten et pressledd alene. Han dekker enorme områder, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Smakte godt



Den 24 år gamle Arsenal-kapteinen fortsatte storspillet mot PSV. Ødegaard scoret ett mål og hadde én assist, etter kampen ble han kåret til banens beste spiller.

– Man så stemningen før kampen hvor mye det betyr for klubben og fansen å være her. En fin start og deilig å være i gang. Det smakte godt, sier drammenseren selv.

Etter kampen mente både Jesper Mathisen og Morten Langli at Ødegaard nå er blant verdens beste fotballspillere.

Arsenal-trener Mikel Arteta var selvsagt full av lovord om kapteinen sin da TV 2 intervjuet ham etter kampen.

– Han var veldig god. Han bidrar med veldig mye, han forsvarer, rytmen hans, bidragene, kommunikasjonen og lederstilen hans. Han kommer seg også inn på siste tredjedel og bidrar til målpoeng, sier Arteta til TV 2.

Motstanderen: – Jeg elsker sånne spillere

Det ble en tøff dag på jobben for PSV. En av dem som virkelig fikk kjenne på hurtigheten og forflyttingen til Arsenal, var PSV-kaptein Luuk de Jong.

Den rutinerte spissen ledet ofte an når nederlenderne forsøkte å presse Arsenal til å gjøre feil. Det slet de stort med.

– De var veldig gode til å posisjonere seg når vi forsøkte å presse dem. Jeg elsker lag som klarer det. Arsenal har det, det samme har Manchester City, sier Luuk de Jong til TV 2.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: Luuk de Jong og PSV-spillerne fikk kjørt seg mot Arsenal. Foto: DAVID KLEIN

TV 2 spurte PSV-kapteinen hvordan det var å spille mot Martin Ødegaard.

– Han ... Spillere som vet hvor man skal plassere seg når man forsøker å presse dem, Ødegaard er en slik spiller. Han leser spillet og motstanderens press. Han er på riktig sted da, også er han fremme på banen når de har spilt seg gjennom presset. For meg er han en av Arsenals beste spillere, sier Luuk de Jong.

– Eksperten vår mener han er en av verdens beste spillere, hva mener du etter å ha møtt ham?

– Jeg kan forstå meningen hans (Jesper Mathisen), men for meg er han kanskje ikke den beste. Men han er der oppe. Han er virkelig intelligent, jeg elsker sånne spillere, sier den rutinerte spissen.

Selv er Ødegaard glad for for at han kan ligge litt i skyggen av kompis og Manchester City-stjerne Erling Braut Haaland.

– Sånn sett er det deilig at han er der, som tar en del av oppmerksomheten, skriverier og det som er. Jeg får kanskje sende en liten takk til ham for det, sier Arsenal-kapteinen.