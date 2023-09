Skrekktrenden gjentok seg: – Hjertet i halsen

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener det er noe sløvt over Norge, etter at de igjen skapte unødvendig spenning i EM-kvaliken.

Norge hadde full kontroll på Georgia, men på overtid sendte Budu Zivzivadze sjokkbølger gjennom Ullevaal-publikumet, da han reduserte.

Igjen havnet landslaget i trøbbel like før slutt. Noe som har blitt en vane i kvaliken til EM.

I tre av EM-kvalikens fem kamper har Norge sluppet inn overtidsmål.

– Det er noe sløvt over det, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

NÆRE PÅ: Igjen måtte Ståle Solbakken mane spillerne sine fra sidelinjen like før slutt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Igjen dukket de fæle minnene fra Skottland-kampen opp. Kampen hvor Norge ledet til 87. minutt, men tapte 2-1.

Også mot Kypros slapp Norge inn mål på overtid.

Heldigvis holdt Norge unna, selv om Ørjan Håskjold Nyland virkelig ble satt på prøve fire minutter på overtid.

– Det var veldig, veldig unødvendig. Det virker som om vi mister konsentrasjonen. Når man spiller mot spillere som Khvitsja Kvaratskhelia kan man ikke gjøre slik. Når man får det målet imot, så har man hjertet i halsen, det var veldig unødvendig, sier Ståle Solbakken etter kampen.

Leo Skiri Østigård var en av dem som var nærmest situasjonen. Han beskriver baklengsmålet slik:

– Nei, de scoret et mål og vi har våre prinsipper akkurat der i boksen hvor de gjør det der. Nå scoret de på en som dem treffer veldig godt på. Egentlig skal jeg sikkert stå der, men velge å følge han og prøve å ta han ut, så treffer han godt. Vi har våre prinsipp der, sier Napoli-stopperen og fortsetter:

– Det er selvfølgelig kjedelig at det skjer, men som Ståle har sagt tidligere, hvis det der skjer, så skjer det. Men resten føler jeg vi har god kontroll.

230912 Leo Skiri Østigård, Erling Braut Haaland and Ola Solbakken after the UEFA Euro Qualifier football match between Norway and Georgia on September 12, 2023 in Oslo. Photo: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN / kod VG / VG0521 Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Kritisk «Drillo»: – Dette er ikke mulig

Egil «Drillo» Olsen sa før kampen at dette var en kamp Norge burde vinne med flere mål, helst med 3-4 mål.

Derfor var ikke trenerlegenden svært begeistret etter kampen.

– På slutten tenkte jeg «dette er ikke mulig», men heldigvis var det ikke det. Jeg er ikke mer enn halvveis fornøyd, og knapt det, men vi får glede oss over tre poeng, sier Drillo.



HÅPET LEVER: Norge tok tre viktige poeng tirsdag.

Norges tidligere landslagssjef mener Solbakkens menn burde kjørt over gjestene fra Georgia.

– Jeg mener at vi burde vunnet 3- eller 4-0 hvis vi tok større sjanser i andre omgang. Vi kunne kjørt over dem. Vi holdt ballen i laget. Fornuften i det er at motstanderen ikke kan score når vi har ballen selv, men vi burde tatt sjansen på å gå opp til 3- eller 4-0. Vi hadde kapasitet til det, men gjorde ikke det, sier Drillo.