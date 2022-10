Skrekkscener i norsk fotball: – Holdt på å kaste opp

– Det var grusomt å se på. Spillerne holdt på å kaste opp. Det var nesten traumatisk for dem som stod nærmest å se på dette her, sier Morten Bakken til TV 2.

Han er trener for Frøya, som lørdag møtte Oslo-klubben Nordstrand i 3. divisjon.

Nordstrand suste mot en svært komfortabel seier på Melkeplassen i Bergen da den ene ulykken etter den andre inntraff.

– Det er mye rart man skal oppleve. Først ryker han ene spilleren vår ut med det som ser ut som kneskålen er ute av ledd. Så går ballen videre til spissen vår, som får kulen knallhardt i hodet og hjernerystelse, forteller Bakken.

– Spillet fortsetter, og da lander spissen til Nordstrand forkjært og får et ekstremt stygt brudd i armen. Beinet stod helt i vinkel, sier en rystet Frøya-trener.

Han vakte i sommer oppsikt etter dette intervjuet:

Albue ut av ledd

Nordstrands målmaskin Oliver Midtgård fikk albuen ut av ledd etter en duell med keeper. 21-åringen, med en fortid i Sarpsborg 08, skjønte øyeblikkelig at noe var fryktelig galt.

– Jeg så at den stod feil vei med en gang. Først og fremst ble jeg sjokkert. Det har ikke skjedd med meg før, sier Midtgård til TV 2.

– Hvordan var smertene?

– Det var veldig vondt, for å si det mildt.

Han takker både med- og motspillere for hvordan de opptrådte etter den stygge smellen.

– Supportere og spillere fra begge lag kom og la tepper og jakker over meg sånn at jeg ikke skulle bli kald. Det var veldig fint, roser han.

LAGKOMPISER: Her ser medspillerne til Oliver Midtgård mens de venter på ambulansen. Foto: Privat

Ventet over en halvtime

Midtgård ble liggende på det kalde kunstgresset en god stund før ambulansen kom. Frøya-trener Bakken anslår at det tok minst en halvtime.

To rystede lag følte seg ferdig med kampen.

– Ingen ville spille mer. Kampen var død og avgjort. Vi lå under 0-4. Vi ba alle våre bønner til dommeren om å blåse av, men det ville han ikke, sier Bakken.

TV 2 har vært i kontakt med dommeren som ikke ønsket å gi noen kommentar. Dommerveileder under kampen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Avsluttet med trikselek

Da de uansett måtte spille de siste minuttene, kom det et påfunn fra sidelinjen nok de færreste har opplevd i en fotballkamp før.

– All honnør til Nordstrands trener som foreslo å ha trikseleken. Han sa «ja, da gir vi ballen til dere, så kan vi ha triksekonkurranse». Etter litt triksing blåste dommeren av. Da skjønte han det, ifølge Bakken.

Se video av de spesielle scenene her:

– Hva skjer nå?

Samtidig var Midtgård i ambulansen på vei til legevakten i Bergen. Der forsøkte de forgjeves å få armen tilbake i riktig positur.

Deretter gikk turen videre til Haukeland sykehus, hvor Midtgård fikk morfin og de etter hvert klarte å rykke armen tilbake på plass igjen.

TOMMEL OPP: Oliver Midtgård ble innlosjert på et hotell i Bergen lørdag kveld etter å ha fått armen på plass på Haukeland sykehus. Foto: Privat.

Nå må han belage seg på en periode med gips og armen i fatle. At resten av sesongen ryker, tar han tungt.

Kanskje særlig at han går glipp av neste ukes kamp mot Lyn, et av sesongens høydepunkter: Ikke bare nummer én og to på tabellen, men også et lokaloppgjør.

– Det første jeg tenkte var «hva skjer nå», og så tenkte jeg «nå ryker neste kamp mot Lyn». Det var egentlig det som var den største bekymringen, forteller han.

Det positive er at han trolig slipper operasjon.

– Jeg skal på en ny sjekk i Oslo neste uke for å utelukke operasjon. Men foreløpig er jeg ute resten av sesongen og må belage meg på en del fysioterapi.

MÅLMASKIN: Oliver Midtgård roses som en av de beste spillerne i 3. divisjon. Han blir nok et stort savn mot Lyn. Foto: Privat.

– Verdensbildet faller på plass

Motstanderens trener er klar på at Midtgård blir et savn for laget.

– Han er en av de beste denne sesongen, slår Bakken fast.

Frøya-treneren kommer også med en rask oppdatering på de skadde når TV 2 snakker med ham lørdag kveld.

– Han som fikk hjernerystelse begynner å skjønne hva han heter, og litt av verdensbildet faller på plass. Han er på observasjon, forteller Frøya-treneren – som muligens kan ta med seg én positiv ting fra kampen:

– Vant dere triksekonkurransen, da?

– Det er uklart. Det var i alle fall full jubel da ballen gikk i bakken, så kanskje vi vant den i det minste, sier Bakken og ler.